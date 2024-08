Πρίγκιπας Χάρι – Μέγκαν Μαρκλ: Τι κρύβεται πίσω από την νέα περιοδεία στην Κολομβία – «Αδιαπέραστο το τείχος ανάμεσα στον βασιλιά και τον γιο του»

Ο Χάρι και η Μέγκαν, οι οποίοι είναι ευαισθητοποιημένοι σε θέματα ασφάλειας, και δεν ταξιδεύουν στην Βρετανία, γιατί δεν τους δίδεται προστασία από το κράτος, πρόκειται να πραγματοποιήσουν άλλη μια οιονεί “βασιλική περιοδεία” – αυτή τη φορά στην Κολομβία, όπου όμως η εγκληματικότητα είναι στα ύψη.

Ο πρίγκιπας Χάρι συνεχίζει τον αγώνα του μέσω των βρετανικών δικαστηρίων, διεκδικώντας επίσημη αστυνομική προστασία και υποστηρίζει ότι δεν είναι ασφαλές να φέρει την οικογένειά του στη χώρα που γεννήθηκε.

Αλλά μετά από ένα ταξίδι στη Νιγηρία φέτος, οι Σάσεξ θα ταξιδέψουν στη Νότια Αμερική αυτόν τον μήνα και μάλιστα στην Κολομβία, όπου η εγκληματικότητα είναι μεγάλη.

Η αντιπρόεδρος της Κολομβίας, Francia Marquez, αποκάλυψε ότι το ζεύγος θα επισκεφθεί τη Μπογκοτά, καθώς και τις περιοχές της Καρταχένα και του Κάλι, για να “συνομιλήσει με ηγέτες, νέους και γυναίκες που ενσαρκώνουν τις προσδοκίες και τις φωνές των Κολομβιανών που είναι προσηλωμένοι στην πρόοδο”.

Η επίσκεψη συνδέεται με ένα συνέδριο τον Νοέμβριο για τον τερματισμό της βίας κατά των παιδιών και τόσο ο δούκας και η δούκισσα, όσο και το ίδρυμά τους Archewell, θα “συμμετάσχουν σε διάφορες δραστηριότητες που σχετίζονται με αυτό το σημαντικό θέμα”.

Ωστόσο, πολλοί μπορεί να δουν μια μικρή δόση ειρωνείας στο γεγονός ότι το ζευγάρι επισκέπτεται την Κολομβία τόσο σύντομα μετά το ταξίδι του στο εξίσου ταραγμένο Λάγος, υπό το φως της δικαστικής υπόθεσης του Χάρι σχετικά με την ανάκληση της προστασίας του από τη Μητροπολιτική Αστυνομία.

Και οι δύο χώρες θεωρούνται ότι έχουν “υψηλή απειλή” τρομοκρατικής επίθεσης και απαγωγής για λύτρα, επηρεάζοντας ιδιαίτερα “βρετανικά συμφέροντα και Βρετανούς υπηκόους”, σύμφωνα με το βρετανικό Υπουργείο Εξωτερικών. Το ζευγάρι σχεδιάζει επίσης να εμφανιστεί στην αμερικανική τηλεόραση αυτό το Σαββατοκύριακο, μόλις λίγες ημέρες αφότου “φίλοι” παραπονέθηκαν δημοσίως ότι τα τηλεφωνήματα του Χάρι στον βασιλιά Κάρολο μένουν “αναπάντητα”.

Ενώ η βασιλική οικογένεια ήλπιζε να πάει για λίγη γαλήνια καλοκαιρινή ανάπαυλα στη Σκωτία, ιδίως μετά τις διαγνώσεις καρκίνου του βασιλιά και της πριγκίπισσας της Ουαλίας, οι Σάσεξ φαίνεται να αυξάνουν σκόπιμα το δημόσιο προφίλ τους. Θα πρωταγωνιστήσουν στην πρωινή εκπομπή Sunday Morning του CBS αυτό το Σαββατοκύριακο, μιλώντας για το θέμα των κινδύνων στο Διαδίκτυο, σύμφωνα με την MailOnline.

Σε τρέιλερ της συνέντευξης, το ζευγάρι εμφανίζεται να μιλάει για τα δικά του παιδιά, τον πρίγκιπα Archie και την πριγκίπισσα Lilibet, με τη Meghan να λέει: “Τα παιδιά μας είναι μικρά, είναι τρία και πέντε. Είναι καταπληκτικά. Αλλά το μόνο που θέλουμε να κάνουμε ως γονείς είναι να τα προστατεύουμε και έτσι, καθώς βλέπουμε τι συμβαίνει στον διαδικτυακό χώρο, ξέρουμε ότι υπάρχει πολλή δουλειά να γίνει εκεί και είμαστε ευτυχείς που μπορούμε να συμμετέχουμε στην αλλαγή για καλό σκοπό”.

Ο Harry πρόσθεσε: “Σε αυτό το σημείο, έχουμε φτάσει στο στάδιο όπου σχεδόν κάθε γονέας πρέπει να είναι αυτός που πρώτος ανταποκρίνεται στις ανάγκες του παιδιού. Αλλά ακόμα κι έτσι οι καλύτερα ανταποκρινόμενοι γονείς στον κόσμο δεν θα μπορούσαν να διακρίνουν τα σημάδια μιας πιθανής αυτοκτονίας. Αυτό είναι το τρομακτικό κομμάτι της υπόθεσης”.

THIS SUNDAY: The Duke and Duchess of Sussex talk with Jane Pauley this Sunday about a new program supporting parents of children affected by online harm. Jane also interviews parents in the pilot program about its impact on their healing. pic.twitter.com/YNRMA86I65

— CBS Sunday Morning 🌞 (@CBSSunday) August 1, 2024