Πούτιν σε Ερντογάν: «Αξιόπιστος εταίρος η Τουρκία – Στρατηγική ενεργειακή συνεργασία Μόσχας και Άγκυρας»

Enikos Newsroom

διεθνή

Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν Βλαντίμιρ Πούτιν
Πηγή: TASS

Η Τουρκία είναι ένας αξιόπιστος και δοκιμασμένος στον χρόνο εταίρος της Ρωσίας και η ενεργειακή συνεργασία ανάμεσα στις δύο χώρες είναι «στρατηγική», δήλωσε σήμερα ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν στον Τούρκο ομόλογό του Ταγίπ Ερντογάν, στη διάρκεια της συνάντησης των δύο προέδρων στο περιθώριο της συνόδου κορυφής του Οργανισμού Συνεργασίας της Σανγκάης που διεξάγεται στην Τιαντζίν της Κίνας.

Ο Πούτιν εγκωμίασε το ρόλο της Τουρκίας στις προσπάθειες για την επίλυση της σύγκρουσης στην Ουκρανία, λέγοντας πως θα εξακολουθεί να υπάρχει ζήτηση για τον «ειδικό ρόλο» της στις μεσολαβητικές προσπάθειες και τη διπλωματία.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γιούρι Ουσάκοφ, ο διπλωματικός σύμβουλος του Πούτιν, είχε δηλώσει πως οι δύο ηγέτες θα συζητούσαν τη σύγκρουση στην Ουκρανία, καθώς η Άγκυρα διαδραματίζει «ένα σημαντικό ρόλο» μεσολαβητή.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε ότι οι σχέσεις μεταξύ της Τουρκίας και της Ρωσίας συνεχίζουν να εξελίσσονται στη βάση του αμοιβαίου σεβασμού και των κοινών συμφερόντων και ότι το πνεύμα συνεργασίας από το παρελθόν συνεχίζεται σε τομείς όπως το εμπόριο, ο τουρισμός, οι επενδύσεις και η ενέργεια.

Ο πρόεδρος της Τουρκίας δήλωσε ότι συνεχίζονται οι προσπάθειες της Τουρκίας για τον τερματισμό του πολέμου στην Ουκρανία με μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη και ότι πιστεύει πως οι διαπραγματεύσεις της Κωνσταντινούπολης συνέβαλαν στην ειρηνευτική διαδικασία.

Ο ίδιος εξέφρασε επίσης την ελπίδα ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ του Αζερμπαϊτζάν και της Αρμενίας θα οδηγήσουν σε διαρκή ειρήνη και ότι η σταθερότητα στον Καύκασο θα είναι προς το κοινό συμφέρον της Τουρκίας και της Ρωσίας.

Οι δύο πρόεδροι αντήλλαξαν απόψεις σχετικά με τις εξελίξεις στη Γάζα και τη Συρία. Ο Τούρκος πρόεδρος προσκάλεσε τον Ρώσο ομόλογό του να επισκεφθεί την Τουρκία.

12:37 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

