Πούτιν: Απέλυσε και τους 4 υφυπουργούς Άμυνας – Διόρισε την ανιψιά του

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν απομάκρυνε τέσσερις υφυπουργούς Άμυνας και διόρισε μια συγγενή του, την Άννα Τσιβίλιεβα, στη θέση του ενός εκ των υφυπουργών.

Ο Πούτιν απομάκρυνε τους υφυπουργούς Νικολάι Πανκόφ, Ρουσλάν Τσάλικοφ, Τατιάνα Σεβτσόβα και Πάβελ Ποπόφ, σύμφωνα με τα διατάγματα που δημοσίευσε το Κρεμλίνο. Στη θέση του ενός υφυπουργού διόρισε την Τσιβίλιεβα, την οποία τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως κόρη ξαδέρφου του Πούτιν.

Ο Λεονίντ Γκόρνιν, ένας υφυπουργός Οικονομικών, θα είναι ο πρώτος τη τάξει υφυπουργός Άμυνας υπό τον υπουργό Άμυνας Αντρέι Μπελοούσοφ.

Ο Πάβελ Φραντκόφ, γιός του πρώην πρωθυπουργού Μιχαήλ Φραντκόφ, τοποθετήθηκε στη θέση του υφυπουργού Άμυνας. Ο Όλεγκ Σαβέλιεφ διορίσθηκε επίσης υφυπουργός Άμυνας.

Μετά τον διορισμό, τον περασμένο μήνα, του Μπελαούσοφ στη θέση του υπουργού Άμυνας και τη μετακίνηση του Σεργκέι Σοϊγκού στο Συμβούλιο Ασφαλείας της Ρωσίας, οι νέοι διορισμοί από τον πρόεδρο Πούτιν μοιάζουν με μια προσπάθεια να τοποθετηθούν δικοί του άνθρωποι στο υπουργείο Άμυνας. Τα ρωσικά μέσα σχολιάζουν ότι ο Πούτιν απέλυσε τέσσερις στρατιωτικούς και τους αντικατέστησε με 4 επιχειρηματικά στελέχη, με πείρα στην αγορά.

🇷🇺💰 The military representatives will be replaced by experts from the business world. In addition to the previous Deputy Finance Minister Leonid Gornin, Anna Tsivileva, Pavel Fradkov and Oleg Savelyev have been appointed Deputy Defense Ministers. The new Defense Minister… https://t.co/Czpzdg4hLz pic.twitter.com/O4Usz4XknK

🚨🇷🇺 Just in: Russian President Vladimir Putin sacked 4 deputy defense ministers on Monday and appointed his niece Anna Tsivileva instead. pic.twitter.com/0704GWnvK8

❕🇷🇺 Vladimir Putin has appointed Leonid Gornin as first deputy defense minister and Anna Tsivileva and Pavel Fradkov as deputy defense ministers.

The president relieved Nikolai Pankov, Ruslan Tsalikov, Tatiana Shevtsova, and Pavel Popov of these positions. pic.twitter.com/wwkjCwKMfW

— Geo-Political Update (@Hyacinthedml) June 17, 2024