Πολωνία: Σήκωσε αεροσκάφη μετά την επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Οι δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας της Πολωνίας τέθηκαν σε συναγερμό νωρίς το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναερίου χώρου της χώρας, μέλος του ΝΑΤΟ, έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που στόχευσαν τη δυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η Βαρσοβία.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις σημείωσαν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X: «Τα μαχητικά αεροσκάφη τέθηκαν σε συναγερμό και τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και αναγνώρισης με ραντάρ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα».

❗️ Uwaga. W związku z atakiem Federacji Rosyjskiej wykonującej uderzenia na obiekty znajdujące się na terytorium Ukrainy, w polskiej przestrzeni powietrznej rozpoczęło się operowanie polskiego i sojuszniczego lotnictwa. Zgodnie z obowiązującymi procedurami Dowódca Operacyjny RSZ… pic.twitter.com/Kkpu5HTtnF — Dowództwo Operacyjne RSZ (@DowOperSZ) December 23, 2025



Όπως εξήγησαν, «αυτά τα μέτρα είναι προληπτικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στη διασφάλιση και προστασία του εναερίου χώρου, ειδικά στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις απειλούμενες περιοχές».



Την ίδια ώρα, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν αεροπορικές επιθέσεις σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, να αναφέρει ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν στα δυτικά της πόλης, εκ των οποίων ένα νοσηλεύτηκε.

Πηγή: Reuters