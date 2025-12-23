Πολωνία: Σήκωσε αεροσκάφη μετά την επιδρομή της Ρωσίας στην Ουκρανία

Σύνοψη από το

  • Οι αεροπορικές δυνάμεις της Πολωνίας τέθηκαν σε συναγερμό νωρίς το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναερίου χώρου της χώρας, έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που στόχευσαν τη δυτική Ουκρανία κοντά στα σύνορα με την Πολωνία.
  • Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμες ανακοίνωσαν ότι «τα μαχητικά αεροσκάφη τέθηκαν σε συναγερμό και τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και αναγνώρισης με ραντάρ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα». Αυτά τα μέτρα είναι προληπτικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στη διασφάλιση και προστασία του εναερίου χώρου.
  • Την ίδια ώρα, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν αεροπορικές επιθέσεις σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας να αναφέρει ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Φωτογραφία: Reuters

Οι δυνάμεις της πολεμικής αεροπορίας της Πολωνίας τέθηκαν σε συναγερμό νωρίς το πρωί της Τρίτης, προκειμένου να διασφαλιστεί η ασφάλεια του εναερίου χώρου της χώρας, μέλος του ΝΑΤΟ, έπειτα από ρωσικές αεροπορικές επιδρομές που στόχευσαν τη δυτική Ουκρανία, όπως ανακοίνωσε η Βαρσοβία.

Οι πολωνικές ένοπλες δυνάμεις σημείωσαν σε ανάρτησή τους στην πλατφόρμα X: «Τα μαχητικά αεροσκάφη τέθηκαν σε συναγερμό και τα επίγεια συστήματα αεράμυνας και αναγνώρισης με ραντάρ τέθηκαν σε αυξημένη ετοιμότητα».


Όπως εξήγησαν, «αυτά τα μέτρα είναι προληπτικού χαρακτήρα και αποσκοπούν στη διασφάλιση και προστασία του εναερίου χώρου, ειδικά στις περιοχές που γειτνιάζουν με τις απειλούμενες περιοχές».


Την ίδια ώρα, οι Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν αεροπορικές επιθέσεις σε αρκετές περιοχές, μεταξύ των οποίων και στο Κίεβο, με τον δήμαρχο της ουκρανικής πρωτεύουσας, Βιτάλι Κλίτσκο, να αναφέρει ότι τρία άτομα τραυματίστηκαν στα δυτικά της πόλης, εκ των οποίων ένα νοσηλεύτηκε.

Πηγή: Reuters

09:55 , Τρίτη 23 Δεκεμβρίου 2025

