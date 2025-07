Πολωνία: Χάος στα αεροδρόμια από μυστηριώδη βλάβη στο σύστημα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας

Οι αρχές στην Πολωνία ανακοίνωσαν ότι επιδιόρθωσαν μια βλάβη στα συστήματα ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας που είχε αποτέλεσμα να διακοπούν για μερικές ώρες οι απογειώσεις αεροσκαφών από τη Βαρσοβία και άλλες πόλεις σήμερα το πρωί, προκαλώντας χάος στις αναχωρήσεις. Η λειτουργία των αεροδρομίων επιστρέφει στην κανονικότητα, όπως ανακοινώθηκε.

Το Αεροδρόμιο Σοπέν της Βαρσοβίας ανέφερε πως οι απογειώσεις και προσγειώσεις διεξάγονταν κανονικά μόνο μέχρι το μεσημέρι. Μετά άρχισαν τα προβλήματα. Νωρίτερα διακοπές είχαν αναγκάσει τις αρχές να περιορίσουν τον αριθμό των πτήσεων στον πολωνικό εναέριο χώρο.

Αεροδρόμια στην Κρακοβία, στο Κατοβίτσε και το Γκντανσκ ανέφεραν επίσης προβλήματα στη διάρκεια του πρωινού. Στα περισσότερα αεροδρόμια επιτρέπονταν οι προσγειώσεις για λόγους ασφαλείας.

“Τα προσωρινά προβλήματα προκλήθηκαν από μια βλάβη που επιδιορθώθηκε γρήγορα”, ανέφερε ο Οργανισμός Πολωνικών Υπηρεσιών Αεροπλοΐας (PANSA) σε μια ανακοίνωση, χωρίς να δίνει λεπτομέρειες για τη βλάβη.

“Αφού εφαρμόστηκαν όλες οι απαραίτητες διαδικασίες, το βασικό σύστημα διαχείρισης εναέριας κυκλοφορία αποκαταστάθηκε”, ανέφερε ο οργανισμός. Αντίγραφα ασφαλείας (backups) διατήρησαν σε λειτουργία τα συστήματα ασφαλείας καθ’ όλη τη διάρκεια της διακοπής, πρόσθεσε.

Νωρίτερα, το υπουργείο Εσωτερικών ανέφερε πως η υπηρεσία ασφαλείας ερεύνησε τη διακοπή και έκανε ελέγχους ρουτίνας για δολιοφθορά.

Η Πολωνία και άλλες χώρες κατηγορούν τη Ρωσία ότι ενέτεινε τις εκστρατείες δολιοφθοράς στην Ευρώπη, μετά την εισβολή της στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022 — κατηγορίες που αρνείται η Μόσχα.

