Politico: Η Ευρώπη αγανακτεί με τις προσβολές της ομάδας Τραμπ σε διαρροή συνομιλίας στο Signal – «Δεν έχουμε λάβει ακόμη τον λογαριασμό» λέει αξιωματούχος της ΕΕ

Στον αντίκτυπο που είχε σε Ευρωπαίους διπλωμάτες η γκάφα του Λευκού Οίκου να συμπεριλάβει εκ παραδρομής τον αρχισυντάκτη του περιοδικού The Atlantic, Τζέφρι Γκόλντμπεργκ, στους παραλήπτες ενημέρωσης για επικείμενη στρατιωτική επιχείρηση εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη, αναφέρεται σε ανάλυσή του το Politico.

Όπως σημειώνει, μερικές φορές είναι καλύτερα να μην ξέρεις τι λένε οι αποκαλούμενοι φίλοι σου πίσω από την πλάτη σου. Ενδεικτικό παράδειγμα: Όταν ο στενότερος σύμμαχός σας σας αποκαλεί «αξιολύπητο», σας κατηγορεί για «τζαμπατζή» και λέει ότι θα πρέπει να σας βάλουν να πληρώσετε για κάτι που ποτέ δεν γνωρίζατε ότι επρόκειτο να κάνουν.

Βρετανοί και Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και διπλωμάτες αντέδρασαν με ένα μείγμα πόνου και θυμού στη διαρροή ιδιωτικών μηνυμάτων μεταξύ κορυφαίων στελεχών της αμερικανικής κυβέρνησης του Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με τα σχέδια για αεροπορικές επιδρομές εναντίον των ανταρτών Χούθι στην Υεμένη.

Σύμφωνα με το The Atlantic, ο αρχισυντάκτης του οποίου προστέθηκε κατά λάθος στη συνομιλία της ομάδας υψηλού επιπέδου, ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς δήλωσε ότι μισεί το γεγονός ότι «διασώζει ξανά την Ευρώπη», ξεκινώντας τη στρατιωτική δράση για την προστασία της ναυτιλίας, κυρίως προς όφελος του ευρωπαϊκού εμπορίου.

Ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ απάντησε στον Βανς: «Μοιράζομαι πλήρως την αποστροφή σου για τους τζαμπατζήδες της Ευρώπης. Είναι αξιοθρήνητο. Αλλά ο Μάικ έχει δίκιο εμείς είμαστε οι μοναδικοί στον πλανήτη που μπορούμε να το κάνουμε. Κανείς άλλος δεν είναι ούτε καν κοντά».

Ένας διπλωμάτης του Ηνωμένου Βασιλείου δήλωσε ότι παρακολουθούσαν εμβρόντητοι τη θεαματική διαρροή το βράδυ της Δευτέρας, χαρακτηρίζοντάς την ως «άγρια». Ο διπλωμάτης επεσήμανε ότι το γεγονός αυτό υπογραμμίζει την εντύπωση ότι ο Βανς ήταν ο καθοδηγητής της εχθρότητας των ΗΠΑ προς την Ευρώπη. Αυτό, είπε το άτομο, ανάγκασε άλλους, συμπεριλαμβανομένου του Τραμπ, να πάρουν πιο σκληρή θέση επειδή «δεν θέλει να φανεί πιο αδύναμος από τον Βανς».

Δημοσίως, υπουργοί και αξιωματούχοι του Ηνωμένου Βασιλείου προσπάθησαν να ελαχιστοποιήσουν τη ζημία από τις αποκαλύψεις, επιμένοντας ότι η συμμαχία με τις ΗΠΑ είναι ισχυρή και οι επικοινωνίες παραμένουν ασφαλείς.

Αλλά ο πρώην υπουργός Άμυνας της Βρετανίας Γκραντ Σαπς δήλωσε ότι ορισμένοι στην κυβέρνηση Τραμπ χρειάζονται σαφώς επιμόρφωση σχετικά με τους συμμάχους τους. Ήταν λάθος τους να λένε ότι οι Ευρωπαίοι στρατιώτες δεν έκαναν τίποτα για να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα των υποστηριζόμενων από το Ιράν Χούθι που στοχεύουν την εμπορική ναυτιλία, είπε.

Τα μηνύματα που διέρρευσαν περιλάμβαναν ακόμη και μια συζήτηση σχετικά με το πώς θα μπορούσε η Ευρώπη να «αποζημιώσει» τις ΗΠΑ για το κόστος της στρατιωτικής δράσης. Στην πραγματικότητα, οι προγραμματισμένες αεροπορικές επιδρομές που περιγράφονται λεπτομερώς στην ιδιωτική ομάδα της εφαρμογής Signal υποστηρίζονταν από βρετανικά αεροσκάφη ανεφοδιασμού, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

«Συμφωνώ ότι η Ευρώπη πρέπει να κάνει περισσότερα για την ασφάλεια», έγραψε ο Σαπς στο X. «Αλλά ο [πρωθυπουργός] Σερ Κίρ [Στάρμερ] θα πρέπει να υπενθυμίσει στις ΗΠΑ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο ηγήθηκε από το μέτωπο. Εξουσιοδότησα 4 πλήγματα της Βασιλικής Αεροπορίας κατά των Χούθι και το Βασιλικό Ναυτικό υπερασπίστηκε τη ναυσιπλοΐα στην Ερυθρά Θάλασσα. Οι δυνάμεις μας διακινδύνευσαν τη ζωή τους για να προστατεύσουν το εμπόριο. Κάποιοι στην Ουάσιγκτον χρειάζονται υπόμνηση».

