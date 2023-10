Πόλεμος στο Ισραήλ: Έντεκα εργαζόμενοι του ΟΗΕ και 30 μαθητές σε σχολεία ευθύνης του σκοτώθηκαν στην Γάζα

Έντεκα εργαζόμενοι στην υπηρεσία των Ηνωμένων Εθνών για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες (UNRWA) και 30 μαθητές σχολείων, τα οποία διαχειρίζεται η συγκεκριμένη υπηρεσία έχουν σκοτωθεί από το Σάββατο στη Λωρίδα της Γάζας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του εκπροσώπου του γενικού γραμματέα του ΟΗΕ Στεφάν Ντουζαρίκ, οι ανωτέρω έχασαν την ζωή τους, ενώ την ίδια στιγμή τρεις δάσκαλοι και άλλοι οκτώ μαθητές τραυματίστηκαν.

Ακόμη, η Τζένιφερ Όστιν, στέλεχος της UNRWA στη Γάζα, είπε ότι σκοτώθηκαν πέντε εκπαιδευτικοί σε σχολεία της υπηρεσίας, ένας γυναικολόγος, ένας μηχανικός, ένας σύμβουλος ψυχικής υγείας και τρία μέλη ομάδων υποστήριξης. «Ορισμένοι σκοτώθηκαν στα σπίτια τους μαζί με τις οικογένειές τους», πρόσθεσε.

Από την πλευρά του, ο γγ του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, εκφράζοντας τη θλίψη του για «τους συναδέλφους που πλήρωσαν το υπέρτατο τίμημα» ζήτησε για άλλη μια φορά να προστατευθούν οι άμαχοι.

Όπως διευκρίνισε ο ίδιος σε όλη τη Λωρίδα της Γάζας περίπου 220.200 Παλαιστίνοι έχουν αναζητήσει καταφύγιο σε 92 εγκαταστάσεις της UNRWA.

«Καλώ όλες τις πλευρές και όλους εκείνους που ασκούν επιρροή στις πλευρές αυτές, να αποφύγουν κάθε νέα κλιμάκωση», είπε μιλώντας σε δημοσιογράφους.

Τέλος, ο Γκουτέρες έκανε έκκληση για «ανεμπόδιστη πρόσβαση της ανθρωπιστικής βοήθεια» στη Γάζα, ενώ επέμεινε πως «πρέπει να επιτραπεί ο εφοδιασμός με είδη πρώτης ανάγκης, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων, τροφίμων και νερού».

