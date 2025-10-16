Πόλεμος στην Ουκρανία: Ρώσος δημοσιογράφος σκοτώθηκε στη Ζαπορίζια

Enikos Newsroom

διεθνή

ΡΩΣΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΟΣ ΟΥΚΡΑΝΙΑ

Ένας δημοσιογράφος του ρωσικού πρακτορείου ειδήσεων RIA Novosti σκοτώθηκε κατά την επιδρομή ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στο ελεγχόμενο από τις ρωσικές δυνάμεις τμήμα της περιφέρειας Ζαπορίζια, στη νοτιοανατολική Ουκρανία.

«Ο πολεμικός ανταποκριτής του RIA Novosti Ιβάν Ζούεφ σκοτώθηκε στην περιφέρεια Ζαπορίζια, ενώ ο συνάδελφός του Γιούρι Βοϊτκέβιτς έχει τραυματιστεί σοβαρά», ανακοίνωσε την Πέμπτη (16/10) το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, αποδίδοντας τον θάνατο του δημοσιογράφου σε επιδρομή ουκρανικών drones.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

