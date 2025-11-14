Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο – Τουλάχιστον 14 τραυματίες και ζημιές σε συνοικίες

Πόλεμος στην Ουκρανία: Νέο ρωσικό σφυροκόπημα στο Κίεβο – Τουλάχιστον 14 τραυματίες και ζημιές σε συνοικίες

Eκτεταμένη ρωσική επίθεση με drones και πυραύλους δέχθηκε σήμερα τα ξημερώματα το Κίεβο, με αξιωματούχους να κάνουν λόγο για ζημιές σε πολλές συνοικίες και τουλάχιστον 14 τραυματίες, ανάμεσά τους ορισμένους σε σοβαρή κατάσταση.

«Οι Ρώσοι πλήττουν πολυκατοικίες. Υπάρχουν πολλές πολυώροφες πολυκατοικίες που υπέστησαν ζημιές σ’ όλο το Κίεβο, σχεδόν σε κάθε συνοικία», ανέφερε μέσω Telegram ο στρατιωτικός περιφερειάρχης Κιέβου Τιμούρ Τκατσένκο.

Ο ίδιος έκανε λόγο για «14 τραυματίες», ανάμεσα στους οποίος διευκρίνισε πως είναι μια έγκυος και άνδρας σε «πολύ σοβαρή» κατάσταση.

Δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου άκουσαν ισχυρές εκρήξεις στο κέντρο της πόλης και είδαν συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας να ανοίγουν πυρ εναντίον μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και πυραύλων.

Ο δήμαρχος του Κιέβου, ο Βιτάλι Κλίτσκο, κάλεσε τους κατοίκους να σπεύσουν σε καταφύγια, κάνοντας λόγο περί «μαζικής επίθεσης του εχθρού στην πρωτεύουσα».

Ξέσπασαν πυρκαγιές σε διάφορους τομείς της πόλεις και κινητοποιήθηκαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων, ανέφερε σε συνεχείς ενημερώσεις μέσω Telegram.

«Τομείς του δικτύου θέρμανσης υπέστησαν ζημιές» και κάποια κτίρια τη στερούνται «προσωρινά», πρόσθεσε, διευκρινίζοντας πως βρίσκονται «στη συνοικία Ντεσνιάνσκι».

Ο Ολεξάντρ Μαρκούσιν, δήμαρχος της Ιρπίν, κοινότητας στην περιφέρεια του Κιέβου, έκανε λόγο μέσω Telegram για «δύσκολη νύχτα», αναφέροντας πως «πολλά (drones) Σαχέντ και πύραυλοι πετούν πάνω από την κοινότητα» και ζημιές σε κτήρια εξαιτίας συντριμμιών έπειτα από καταρρίψεις. Έκανε επίσης λόγο για γυναίκα ελαφρά τραυματισμένη στο χέρι.

Συνεχίζοντας την επίθεση που άρχισε το 2022, η Ρωσία, τα στρατεύματα της οποίας είναι καλύτερα εφοδιασμένα κι έχουν αριθμητικό πλεονέκτημα, συνεχίζει την βραδεία προέλασή της στην ανατολική Ουκρανία, ιδίως στην περιφέρεια Ντονέτσκ, όπου επικεντρώνονται οι μάχες το τελευταίο διάστημα.

Παράλληλα, η Μόσχα πολλαπλασιάζει εδώ κι εβδομάδες τους βομβαρδισμούς σε ενεργειακές υποδομές και στο σιδηροδρομικό δίκτυο της Ουκρανίας, με φόντο την πτώση των θερμοκρασιών καθώς πλησιάζει ο χειμώνας.

Στην άλλη πλευρά, οι ρωσικές αρχές έκαναν λόγο νωρίς σήμερα για ουκρανική επιδρομή στη Ναβρασίσκ, πετρελαϊκό λιμάνι στη Μαύρη Θάλασσα.

Σε διυλιστήριο καυσίμων εκδηλώθηκε πυρκαγιά που κατασβέστηκε, πολυκατοικίες υπέστησαν ζημιές από θραύσματα drones κι ένας άνθρωπος τραυματίστηκε, ενώ ζημιές υπέστη επίσης «εμπορικό πλοίο» από «συντρίμμια» μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων και τραυματίστηκαν «τρία μέλη του πληρώματος», ανέφερε το «κέντρο επιχειρήσεων» της περιφέρειας Κρασναντάρ μέσω Telegram.

Ουκρανικές επιδρομές προκαλούν συχνά ζημιές σε υποδομές του τομέα του πετρελαίου και του αερίου και μέσα μεταφοράς υδρογονανθράκων – αγωγούς, πλοία κ.λπ. -, γεγονός στο οποίο αποδίδονται αυξήσεις των τιμών των καυσίμων στη Ρωσία.

06:54 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

ΗΠΑ: Ενέκριναν την πώληση ανταλλακτικών στρατιωτικών αεροσκαφών στην Ταϊβάν

Το Στέιτ Ντιπάρτμεντ ενέκρινε την πιθανή πώληση στην Ταϊβάν ανταλλακτικών για μαχητικά και μετ...
06:47 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Φονική κατολίσθηση στην Ινδονησία – Δύο νεκροί και τουλάχιστον 21 αγνοούμενοι

Κατολίσθηση που πιθανότητα προκάλεσαν ισχυρές βροχοπτώσεις στοίχισε τη ζωή σε δυο ανθρώπους, ε...
04:58 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Επίθεση της Ουκρανίας με drones σε πόλη της Ρωσίας – Ζημιές και ένας τραυματισμός

Επιδρομή ουκρανικών drones τις πρώτες πρωινές ώρες προκάλεσε ζημιές σε διαμερίσματα σε τρεις π...
04:35 , Παρασκευή 14 Νοεμβρίου 2025

Κίνα: Καλεί τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας έπειτα από δηλώσεις της πρωθυπουργού Τακαΐτσι για την Ταϊβάν

Το Πεκίνο κάλεσε τον πρεσβευτή της Ιαπωνίας για να το επιδοθεί διαμαρτυρία εξαιτίας δηλώσεων τ...
