Πόλεμος στην Ουκρανία: Κλειστά τα σχολεία στο Κίεβο έως τον Φεβρουάριο μετά τα ρωσικά πλήγματα

  • Τα σχολεία του Κιέβου θα παραμείνουν κλειστά έως την 1η Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος Βιτάλι Κλίτσκο, εξαιτίας του νέου κύματος ρωσικών βομβαρδισμών.
  • Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, με τις δημοτικές Αρχές να γνωστοποιούν νέα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας.
  • Οι πρόσφατες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές οδήγησαν τον πρόεδρο Ζελένσκι να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης», καθώς η κατάσταση στον ενεργειακό εφοδιασμό παραμένει «πολύ δύσκολη».
Τα σχολεία της ουκρανικής πρωτεύουσας θα παραμείνουν κλειστά έως την 1η Φεβρουαρίου, όπως ανακοίνωσε ο δήμαρχος του Κιέβου, Βιτάλι Κλίτσκο, εξαιτίας της κρίσης που έχει προκαλέσει το νέο κύμα ρωσικών βομβαρδισμών. Οι επιθέσεις είχαν ως αποτέλεσμα εκτεταμένες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης, δημιουργώντας σοβαρά προβλήματα στους κατοίκους της πόλης.

«Από τη 19η Ιανουαρίου, τα σχολεία της πρωτεύουσας θα είναι κλειστά έως την 1η Φεβρουαρίου», έγραψε ο Κλίτσκο στον λογαριασμό του στο Telegram, ανακοινώνοντας επίσημα την απόφαση. Παράλληλα, οι δημοτικές Αρχές γνωστοποίησαν νέα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας. Ο δημόσιος φωτισμός στους δρόμους θα περιοριστεί στο 20% των δυνατοτήτων του, ενώ ο διακοσμητικός φωτισμός θα παραμείνει σβηστός.

Μετά τις διακοπές των εορτών, τα σχολεία του Κιέβου είχαν ανοίξει ξανά στις 12 Ιανουαρίου, τόσο με φυσική παρουσία όσο και με τηλεκπαίδευση. Ωστόσο, οι πρόσφατες επιθέσεις στις ενεργειακές υποδομές προκάλεσαν μεγάλες ζημιές, με αποτέλεσμα ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στον ενεργειακό τομέα.

Στις 9 Ιανουαρίου, τα ρωσικά πλήγματα στο ενεργειακό σύστημα του Κιέβου οδήγησαν σε μερικές από τις σοβαρότερες διακοπές ρεύματος και θέρμανσης από την έναρξη της ρωσικής εισβολής τον Φεβρουάριο του 2022. Εξαιτίας του δριμύ ψύχους, περίπου 6.000 πολυκατοικίες, δηλαδή το ήμισυ των κτιρίων της πόλης, έμειναν χωρίς θέρμανση, ενώ οι τοπικές υπηρεσίες εξακολουθούν να εργάζονται εντατικά για την αποκατάσταση των ζημιών.

«Η κατάσταση όσον αφορά τον ενεργειακό εφοδιασμό, από τον οποίο εξαρτάται και η λειτουργία των δημόσιων υπηρεσιών, παραμένει πολύ δύσκολη», τόνισε ο Κλίτσκο, διευκρινίζοντας ότι περίπου 100 πολυκατοικίες εξακολουθούν να μην έχουν θέρμανση.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ, AFP

