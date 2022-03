Πόλεμος στην Ουκρανία: Η θετή κόρη του Ρώσου ΥΠΕΞ στη λίστα κυρώσεων της Βρετανίας

Νέες κυρώσεις για τη ρωσική εισβολή ανακοίνωσε η Βρετανία κατά 65 ιδιωτών και οντοτήτων, με τον πιο σημαντικό στόχο αυτών να θεωρείται η θετή κόρη του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ.

Τη στιγμή που ξεκινούσε η έκτακτη σύνοδος του ΝΑΤΟ όπου προσερχόμενος ο Βρετανός πρωθυπουργός έκανε λόγο για αποστολή νέου πακέτου 6.000 πυραύλων, η κυβέρνησή του ανακοίνωσε τις νέες κυρώσεις σε σειρά Ρώσων ολιγαρχών, επιχειρήσεων και άλλων προσωπικοτήτων. Μεταξύ εκείνων που επλήγησαν από ταξιδιωτικές απαγορεύσεις και δέσμευση περιουσιακών στοιχείων είναι ο όμιλος Βάγκνερ (Wagner Group), ρωσική παραστρατιωτική οργάνωση που θεωρείται ο “προσωπικός στρατός του Πούτιν” και κατηγορείται ότι σχεδίαζε τη δολοφονία του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι και άλλων προβεβλημένων Ουκρανών πολιτικών.

Ο πιο σημαντικός στόχος των νέων κυρώσεων είναι η Πολίνα Κοβάλεβα, η κόρη της Σβετλάνα Πολιάκοβα, της επίσημης ερωμένης του Ρώσου υπουργού Εξωτερικών, Σεργκέι Λαβρόφ, σύμφωνα με τις αποκαλύψεις της Μαρία Πέβκιτς , επικεφαλής του ιδρύματος καταπολέμησης της διαφθοράς που έχει ιδρύσει ο Ναβάλνι.

Η Πολίνα Kοβάλεβα ζει στο Λονδίνο, πήγε σε ιδιωτικό οικοτροφείο στο Μπρίστολ προτού πάρει το πτυχίο οικονομικών και πολιτικής στο Πανεπιστήμιο του Λάφμπορο και αργότερα πήρε μάστερ στα οικονομικά και τη στρατηγική για τις επιχειρήσεις στο Imperial College London.

I would like you to meet Polina Kovaleva. Polina is a 26-year-old glamorous Russian girl from London🇬🇧. She lives in a huge apartment in Kensington and loves to party, her instagram feed looks like a non-stop holiday. That’s not unheard of, but there is one small detail…(THREAD) pic.twitter.com/6OsVGjPxQQ

— Maria Pevchikh (@pevchikh) March 10, 2022