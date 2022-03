Ουκρανία: Η συμφωνική ορχήστρα του Κιέβου παίζει τον εθνικό ύμνο στην πλατεία Ανεξαρτησίας – ΒΙΝΤΕΟ

Μία συναυλία με στόχο την ανάταση του ηθικού όσων έχουν παραμείνει στο Κίεβο πραγματοποίησε σήμερα η Κλασσική Συμφωνική Ορχήστρα του Κιέβου στην πλατεία Ανεξαρτησίας (Maidan Square) της πρωτεύουσας της Ουκρανίας.

Υπό τη διεύθυνση του μαέστρου Χέρμαν Μακαρένκο, οι μουσικοί της ορχήστρας έπαιξαν έργα Ουκρανών και Ευρωπαίων συνθετών, καθώς και τον εθνικό ύμνο της χώρας, μπροστά σε εκατοντάδες περαστικούς, αλλά και σε χιλιάδες τηλεθεατές.

Η Κλασσική Συμφωνική Ορχήστρα του Κιέβου έπαιξε επίσης ένα απόσπασμα από την «Ωδή στη Χαρά» του Μπετόβεν, στην οποία βασίζεται ο ύμνος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μια μνεία στην επιθυμία της κυβέρνησης της Ουκρανίας να έρθει πιο κοντά στην Ευρώπη και να απομακρυνθεί από την σφαίρα επιρροής της Ρωσίας.

Δεκάδες άνθρωποι συγκεντρώθηκαν για να παρακολουθήσουν στην κεντρική πλατεία Μαϊντάν, μερικοί ανεμίζοντας σημαίες της Ουκρανίας. Χειροκρότησαν όταν τελείωσε ο εθνικός ύμνος και μια γυναίκα φώναξε “Για την Ουκρανία!”

Οι ρωσικές δυνάμεις προελαύνουν προς την πρωτεύουσα από πολλές κατευθύνσεις, αν και οι σφοδρές μάχες στις γύρω περιοχές έχουν επιβραδύνει την πρόοδό τους.

Χιλιάδες άμαχοι έχουν ενταχθεί σε τοπικές αμυντικές μονάδες για να υποστηρίξουν τις ένοπλες δυνάμεις της Ουκρανίας και πολίτες σε ορισμένες περιοχές υπό ρωσικό έλεγχο συγκεντρώνονται στους δρόμους για να διαμαρτυρηθούν.

Το Κίεβο έχει ως επί το πλείστον γλιτώσει από τους σφοδρούς βομβαρδισμούς που κατέστρεψαν τμήματα άλλων αστικών κέντρων, όπως το Χάρκιβ, την Μαριούπολη και το Σούμι, αλλά οι ουκρανικές δυνάμεις ενισχύουν την άμυνα εν αναμονή μιας πλήρους κλίμακας επίθεσης.

Η σημερινή συναυλία πραγματοποιήθηκε στην πλατεία όπου χιλιάδες Ουκρανοί συγκεντρώθηκαν το 2014 για να διαδηλώσουν ενάντια στην απόφαση του τότε προέδρου Βίκτορ Γιανουκόβιτς να αναστείλει τις συνομιλίες με την ΕΕ και να αναζωογονήσει τις σχέσεις με τη Μόσχα.

Περισσότεροι από 100 διαδηλωτές σκοτώθηκαν σε συγκρούσεις με τις δυνάμεις ασφαλείας και το 2014 ο Γιανουκόβιτς ανατράπηκε και αναγκάστηκε να εγκαταλείψει τη χώρα.

Happening now in Maidan Square, a concert by the Kyiv Classic Symphony Orchestra pic.twitter.com/zV6O5649bJ

— Oz Katerji (@OzKaterji) March 9, 2022