Νέος γύρος διαπραγματεύσεων Ρωσίας-Ουκρανίας: Γιατί διακόπηκαν οι συνομιλίες

Διακόπηκε ο νέος γύρος συνομιλιών Ρωσίας–Ουκρανίας, οι οποίες διεξάγονται μέσω τηλεδιάσκεψης, ενώ ο πόλεμος συνεχίζεται για 19η ημέρα.

Ένα τεχνικό πρόβλημα ανάγκασε τους διαπραγματευτές Ρωσίας και Ουκρανίας να διακόψουν τις συνομιλίες τους, όπως ανακοίνωσε ο σύμβουλος του Ουκρανού προέδρου, Βολοντίμιρ Ζελένσκι μέσω ανάρτησής τους στο twitter.

Όπως σημείωσε ο Μιχαήλο Ποντολιάκ, οι διαπραγματεύσεις θα συνεχιστούν αύριο, Τρίτη. “Για πρόσθετη εργασία στις υποομάδες και διευκρίνιση επιμέρους ορισμών. Συνεχίζονται οι διαπραγματεύσεις…” έγραψε μεταξύ άλλων ο Ποντολιάκ.

A technical pause has been taken in the negotiations until tomorrow. For additional work in the working subgroups and clarification of individual definitions. Negotiations continue…

Σε ανάρτησή του νωρίτερα είχε σημειώσει ότι “η επικοινωνία συνεχίζεται αλλά είναι δύσκολη. Ο λόγος για τη διαφωνία είναι τα πολύ διαφορετικά πολιτικά συστήματα”.

The parties actively express their specified positions. Communication is being held yet it’s hard. The reason for the discord is too different political systems. 🇺🇦 is a free dialogue within the society & an obligatory consensus. 🇷🇺 is an ultimatum suppression of its own society pic.twitter.com/O00fnCd1WP

— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) March 14, 2022