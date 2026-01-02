Πόλεμος στην Ουκρανία: Αυξάνεται η πίεση για τον στρατό στα νότια της χώρας – Η Ρωσία προσπαθεί να καταλάβει περισσότερα εδάφη

Ο στρατός της Ουκρανίας δίνει σκληρές μάχες στο νότιο τμήμα της χώρας, όπου η πίεση από τις ρωσικές δυνάμεις αυξάνεται συνεχώς. Οι ουκρανικές μονάδες είναι αριθμητικά κατώτερες και υστερούν σημαντικά σε εξοπλισμό, την ώρα που οι ρωσικές ταξιαρχίες έχουν καταλάβει εκατοντάδες τετραγωνικά χιλιόμετρα μέσα σε λίγες εβδομάδες. Η εικόνα στο πεδίο δείχνει ότι η σύγκρουση έχει επικεντρωθεί κυρίως στην περιοχή της Ζαπορίζια, όπου οι δυνατότητες άμυνας είναι περιορισμένες και οι μάχες γίνονται όλο και πιο έντονες.

Οι ρωσικές δυνάμεις έχουν σημειώσει προέλαση σε αρκετά σημεία της νότιας Ζαπορίζια. Ουκρανός αξιωματικός της υπηρεσίας ασφαλείας SBU, με το ψευδώνυμο «Bankir», δήλωσε στο CNN ότι ο στρατός βρίσκεται υπό «έντονη πίεση». Όπως ανέφερε, «ο εχθρός προσπαθεί να ενισχύσει τη διαπραγματευτική του θέση προσπαθώντας να καταλάβει περισσότερο έδαφος», ενώ πρόσθεσε ότι οι Ρώσοι χρησιμοποιούν μικρές ομάδες πεζικού που επιχειρούν να διαπεράσουν τις πιο αδύναμες θέσεις της ουκρανικής άμυνας.

Οι πιο πρόσφατες συγκρούσεις σημειώθηκαν στην περιοχή της Χουλιαίπολης, 80 χιλιόμετρα ανατολικά της Ζαπορίζια. Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν ενημερώθηκε σε σύσκεψη από τον Ρώσο συνταγματάρχη Αντρέι Ιβανάεφ, ο οποίος υποστήριξε ότι η πόλη έχει περάσει στον έλεγχο των ρωσικών δυνάμεων. Σύμφωνα με τον Ιβανάεφ, από τις αρχές Δεκεμβρίου οι ρωσικές μονάδες έχουν καταλάβει συνολικά 210 τετραγωνικά χιλιόμετρα στις περιοχές Ντνιπροπετρόφσκ και Ζαπορίζια, ενισχύοντας το αφήγημα της Μόσχας περί ελέγχου τεσσάρων περιοχών στην ανατολική και νότια Ουκρανία.

Παρά τα ρωσικά λεγόμενα, ο ανεπίσημος λογαριασμός Telegram Deepstate, που παρακολουθεί το μέτωπο, ανέφερε ότι οι Ουκρανοί εξακολουθούν να διατηρούν θέσεις σε τμήματα της Χουλιαίπολης, η οποία ωστόσο χαρακτηρίζεται πλέον ως «γκρίζα ζώνη». Όπως σημείωσε, οι ρωσικές δυνάμεις υπερτερούν σημαντικά σε αριθμό, ενώ η χαμηλή γεωγραφική θέση της περιοχής δυσκολεύει την ενίσχυση των ουκρανικών γραμμών.

Η αδυναμία επαρκούς αριθμού στρατιωτών έχει αναγκάσει τους Ουκρανούς να επενδύουν σημαντικά στα drones, ειδικά σε περιοχές με ανοιχτό πεδίο, όπου αποδεικνύονται ιδιαίτερα αποτελεσματικά. Σε αντίθεση, στα πυκνοδομημένα σημεία, τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και τα υπόγεια λειτουργούν ως καταφύγια για τους Ρώσους. Βίντεο της προηγούμενης εβδομάδας έδειξε ρωσικές δυνάμεις να έχουν εισβάλει σε ουκρανικό διοικητήριο στη Χουλιαίπολη και να εξετάζουν αρχεία και ηλεκτρονικό εξοπλισμό που εγκαταλείφθηκαν.

Ο αρχηγός των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων, Ολεξάντρ Σίρκσκι, επιβεβαίωσε την απώλεια του διοικητηρίου, αποδίδοντάς την στην «αδύναμη άμυνα». Όπως εξήγησε, «μια εδαφική ταξιαρχία δεν άντεξε την πίεση του εχθρού κατά τη διάρκεια των μαχών και σταδιακά υποχώρησε», ενώ κατηγόρησε το τάγμα για την εγκατάλειψη εμπιστευτικών στοιχείων.

Ανεξάρτητη ανάλυση από την Ομάδα Πληροφοριών για Συγκρούσεις (CIT) εκτιμά ότι ενδέχεται οι Ουκρανοί να παραμένουν μόνο στο δυτικό κομμάτι της Χουλιαίπολης, προσθέτοντας ότι τόσο η συγκεκριμένη πόλη όσο και το Ποκρόφσκ μπορεί να έχουν ήδη περάσει στον έλεγχο της Ρωσίας. Σύμφωνα με την CIT, οι ουκρανικές μονάδες παρέμειναν επί μακρόν στις θέσεις τους και υπέστησαν βαριές απώλειες χωρίς να αποσυρθούν για ανασυγκρότηση.

Η κατάσταση στη Χουλιαίπολη αντανακλά ένα γενικευμένο δίλημμα για τον ουκρανικό στρατό. Κατά μήκος ενός μετώπου περίπου 1.000 χιλιομέτρων, οι ουκρανικές δυνάμεις είναι αριθμητικά μειονεκτούσες και η αντικατάσταση των απωλειών με νέες μονάδες αποδεικνύεται εξαιρετικά δύσκολη. Όπως έγραψε ο αναλυτής Ντέιβιντ Αξ, «αυτό σημαίνει ότι οι διοικητές πρέπει να αποφασίζουν πού θα επιτεθούν, πού θα αμυνθούν και πού θα ελπίσουν ότι οι Ρώσοι δεν θα εκμεταλλευτούν τα κενά». Σύμφωνα με τον ίδιο, «δεν είναι ρεαλιστικό να αναμένεται πως λίγα τάγματα θα συγκρατήσουν μια ρωσική μηχανοκίνητη ταξιαρχία, ειδικά χωρίς επαρκή υποστήριξη από πυροβολικό και drones».

Την κατάσταση επιβαρύνει και η έλλειψη ενιαίας διοίκησης στον νότο, σε συνδυασμό με την απόφαση της ουκρανικής ηγεσίας να επικεντρωθεί στην άμυνα άλλων πόλεων, όπως το Ποκρόφσκ και το Κουπιάνσκ. Παρά την αποστολή ελίτ μονάδων στα μέσα Δεκεμβρίου προς ενίσχυση της Χουλιαίπολης, το μέτρο αποδείχθηκε ανεπαρκές. Όπως ανέφερε ο Αξ, «ήταν πολύ λίγες και πολύ αργά». Έτσι, το νότιο μέτωπο συνεχίζει να αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα αγκάθια για το Κίεβο, με τις επόμενες κινήσεις να κρίνονται καθοριστικές για την πορεία των πολεμικών επιχειρήσεων.

Πηγή: CNN