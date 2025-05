«Πόλεμος» δηλώσεων Μακρόν-Ισραήλ για την Γάζα: Το Τελ Αβίβ τον κατηγορεί για «σταυροφορία» εναντίον του εβραϊκού κράτους

Σε έναν πόλεμο δηλώσεων επιδίδονται τις τελευταίες ώρες ο Γάλλος Πρόεδρος, Εμανουέλ Μακρόν και το Ισραήλ για την ανθρωπιστική κρίση στην Γάζα.

Η κόντρα ξεκίνησε νωρίτερα όταν ο Εμανουέλ Μακρόν είπε ότι η αναγνώριση ενός Παλαιστινιακού κράτους υπό προϋποθέσεις είναι «όχι μόνο ηθικό καθήκον, αλλά και πολιτική αναγκαιότητα».

Η Γαλλία εξετάζει το ενδεχόμενο να αναγνωρίσει Παλαιστινιακό κράτος ενόψει μιας διάσκεψης των Ηνωμένων Εθνών μεταξύ 17-20 Ιουνίου. Σε αυτή την διάσκεψη, που στηρίζεται από Παρίσι και Ριάντ, αναμένεται να καθοριστούν οι παράμετροι ενός οδικού χάρτη για την δημιουργία Παλαιστινιακού κράτους με την διασφάλιση της ασφάλειας του Ισραήλ.

Λίγο αργότερα στον Γάλλο Πρόεδρο απάντησε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ. Σε ανάρτηση στο Χ το ισραηλινό υπουργείο Εξωτερικών κατηγόρησε τον Μακρόν ότι ξεκίνησε μια «σταυροφορία εναντίον του εβραϊκού κράτους».

«Τα γεγονότα δεν ενδιαφέρουν τον Μακρόν. Δεν υπάρχει αποκλεισμός της ανθρωπιστικής βοήθειας. Αυτό είναι ένα κατάφωρο ψέμα. Το Ισραήλ διευκολύνει σήμερα την είσοδο βοήθειας στη Γάζα μέσω δύο παράλληλων προσπαθειών», ανέφερε το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ.

President Macron’s Crusade Against the Jewish State Continues.

The facts do not interest Macron.

There is no humanitarian blockade.

That is a blatant lie.

Israel is currently facilitating the entry of aid to Gaza through two parallel efforts.

In the first effort, nearly 900 aid… pic.twitter.com/cUr3xthnRK

— Israel Foreign Ministry (@IsraelMFA) May 30, 2025