Πέθανε σε ηλικία 54 ετών ο Αμερικανός ράπερ, Saafir

Ο θρυλικός ράπερ της Δυτικής Ακτής, Reggie Gibson, γνωστός καλλιτεχνικά ως Saafir, έφυγε από τη ζωή την Τρίτη 19 Νοεμβρίου σε ηλικία 54 ετών. Την είδηση επιβεβαίωσε ο πρώην συνεργάτης του από το μουσικό γκρουπ Golden State Project, Alvin Nathaniel Joiner, γνωστός ως Xzibit.

«Δεν μπορώ να πιστέψω ότι το γράφω αυτό αυτή τη στιγμή, αλλά δεν ξέρω τι άλλο να κάνω», δήλωσε ο Xzibit σε ανάρτησή του στο Instagram. Ο γνωστός ράπερ, παρουσιαστής της εκπομπής “Pimp My Ride” του MTV, χαρακτήρισε τον Saafir ως «αδελφό» του και πρόσθεσε: «Έχουμε τόση ιστορία που δεν μπορώ καν να εξηγήσω τι αισθάνομαι αυτή τη στιγμή. Τον περικυκλώσαμε και του δώσαμε να καταλάβει πόσο πολύ τον αγαπούσαμε. Μπορεί να ξεκουραστεί τώρα… Η οικογένειά του χρειάζεται πραγματικά υποστήριξη κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου». Ο Xzibit έκλεισε την ανάρτησή του λέγοντας: «Νιώθω συντετριμμένος».

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη XZIBIT (@xzibit)

Οι δυσκολίες με την υγεία του

Η αιτία θανάτου του Saafir δεν έχει γίνει ακόμα γνωστή, αλλά ο ίδιος αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα υγείας εδώ και χρόνια. Είχε αφαιρέσει καρκινικό όγκο από τη σπονδυλική του στήλη και, εξαιτίας αυτού, αναγκάστηκε να χρησιμοποιεί αναπηρικό καροτσάκι.

Ο Saafir άφησε την τελευταία του πνοή στην πόλη όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε, το Όκλαντ της Καλιφόρνιας.

Η μουσική κληρονομιά του

Ο Saafir υπήρξε βασικό μέλος των Golden State Project, μαζί με τους Xzibit και Ras Kass. Το τρίο είχε αρχικά επιλέξει το όνομα The Golden State Warriors, αλλά αναγκάστηκε να το αλλάξει μετά από νομικές ενστάσεις από την ομώνυμη ομάδα του NBA.

Ο ράπερ συμμετείχε επίσης στο εμβληματικό ραπ γκρουπ Digital Underground, το οποίο ιδρύθηκε το 1987 και περιλάμβανε καλλιτέχνες όπως ο Tupac Shakur και ο Shock G.

Καριέρα στο σινεμά και συνεργασίες

Εκτός από τη μουσική, ο Saafir έκανε το ντεμπούτο του στη μεγάλη οθόνη το 1993, συμμετέχοντας στην επιτυχημένη ταινία Menace II Society. Υποδύθηκε τον Harold Lawson, παίζοντας δίπλα σε μεγάλους ηθοποιούς όπως η Jada Pinkett Smith, ο Samuel L. Jackson και ο Larenz Tate. Επιπλέον, συνέβαλε στο soundtrack της ταινίας.

RIP Saafir.

1 of the most underrated/under-appreciated emcees. Thank you for your iconic contributions to Hip-Hop culture. A one of a kind with that on-beat/off-beat flow. You’ve always deserved more flowers than you received. Those who know, know. 1 love.🕯️#Saafir #HoboJunction pic.twitter.com/hjB6WgRybc — DJ Wicked (@djwicked) November 19, 2024

Το 1994, ο Saafir υπέγραψε δισκογραφικό συμβόλαιο με τον αείμνηστο Quincy Jones. Το ντεμπούτο άλμπουμ του, Boxcar Sessions, θεωρείται μέχρι σήμερα ένα από τα κορυφαία έργα του.

Saafir, the influential rapper and founding member of the Bay area Hip Hop collective Hobo Junction, passed away at the age of 54. Known for his complex lyricism and distinctive flow, Saafir was a pioneer of West Coast Hip Hop. #HipHop pic.twitter.com/z8FLtArYbU — 2FOR5HipHop (@2For5HipHop) November 19, 2024

Rest in Peace Saafir! A legendary emcee from Hobo Junction to his solo work to The Golden State Project. Very, very sad losing him before his time. pic.twitter.com/reTh9cyR0I — Will (@WillyWhips) November 19, 2024

Rest in peace to Saafir. An Oakland and bay area legend and one of the fiercest, most original, and best MCs of the mid 1990s pic.twitter.com/EbqXKhkUu2 — jmo (@seabrightband) November 19, 2024

One of my favorite rap songs EVER Ahmad, Ras Kass and Saafir – Come Widdit (1994) All three went ballistic. RIP Saafir pic.twitter.com/OvOtZV7iVc — Andreas Hale (@AndreasHale) November 19, 2024

Το τελευταίο «αντίο»

Μετά την ανακοίνωση του θανάτου του Saafir, πολλοί θαυμαστές και φίλοι του εξέφρασαν τη θλίψη τους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αποχαιρετώντας τον με λόγια γεμάτα αγάπη και θαυμασμό.