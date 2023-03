Πέθανε άλογο στα γυρίσματα του «The Lord of the Rings» – Αντιδρούν οι φιλοζωικές οργανώσεις

Άλογο που συμμετείχε στα γυρίσματα της σειράς «The Lord Of The Rings: The Rings Of Power» υπέστη καρδιακή ανακοπή κατά τη διάρκεια πρόβας για μία σκηνή μάχης.

«Το περιστατικό συνέβη καθώς το άλογο ετοιμαζόταν για τις πρόβες. Τη στιγμή εκείνη, παρών ήταν ένας κτηνίατρος και ένα μέλος της ομάδας ευημερίας των ζώων της American Humane Association. Η νεκροψία επιβεβαίωσε ότι το άλογο πέθανε από καρδιακή ανεπάρκεια», δήλωσε εκπρόσωπος των Amazon Studios.

Όπως αναφέρουν πηγές, περισσότερα από 30 άλογα συμμετείχαν εκείνη την ημέρα για τις ανάγκες της σειράς.

Η βρετανική «The Devil’s Horsemen» εκπαιδεύει εδώ και 50 χρόνια άλογα για κινηματογραφικές ταινίες και τηλεοπτικές σειρές. Σύμφωνα με την ιστοσελίδα της εταιρείας εκπαιδευμένα άλογα έχουν εμφανιστεί στις παραγωγές «Wonder Woman», «Justice League», «Game Of Thrones» και «The Crown».

Το γεγονός έχει προκαλέσει τις αντιδράσεις των φιλοζωικών οργανώσεων που ασκούν πιέσεις για χρήση οπτικών εφέ.

This is why all productions need to stop using horses 💔

A horse suffered cardiac arrest & DIED on the set of @LOTRonPrime. Help us prevent more deaths like this — go to their page & leave a comment urging the producers to STOP using live horses & to pledge to only use CGI &… pic.twitter.com/DuQaLg1Ags

— PETA (@peta) March 27, 2023