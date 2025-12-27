Πέρι Μπαμόντε: Πέθανε σε ηλικία 65 ετών ο κιθαρίστας και κιμπορντίστας των «The Cure»

Ο κιθαρίστας και πληκτρολόγος των «The Cure», Πέρι Μπαμόντε, πέθανε σε ηλικία 65 ετών, ανακοίνωσε την Παρασκευή η θρυλική βρετανική dark rock μπάντα.

Ο Μπαμόντε, ο οποίος έγινε πλήρες μέλος των The Cure το 1990, «πέθανε έπειτα από σύντομη ασθένεια στο σπίτι του τα Χριστούγεννα», σύμφωνα με δήλωση που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπο της μπάντας.

«Με μεγάλη θλίψη επιβεβαιώνουμε τον θάνατο του μεγάλου μας φίλου και μέλους της μπάντας Πέρι Μπαμόντε. Ήσυχος, έντονος, διαισθητικός, σταθερός και εξαιρετικά δημιουργικός, ο «Τέντι» ήταν ένα ζεστό και ζωτικό μέρος της ιστορίας των The Cure. Οι σκέψεις και τα συλλυπητήριά μας πηγαίνουν σε όλη την οικογένειά του, θα μας λείψει πολύ», αναφέρεται στη δήλωση.

Οι The Cure — των οποίων ο 66χρονος frontman Ρόμπερτ Σμιθ είναι διάσημος για την καινοτόμο προσέγγισή του στη μουσική καθώς και για την αντοχή του επί σκηνής — έχουν μεταμορφωθεί κατά τη διάρκεια της πολυετούς και παραγωγικής τους ύπαρξης.

Όταν οι The Cure σχηματίστηκαν το 1976, ο Μπαμόντε ήταν αρχικά μέλος του roadcrew τους από το 1984, πριν απολαύσει δύο θητείες ως μουσικό μέλος, παίζοντας κιθάρα, εξάχορδο μπάσο και πλήκτρα.

Η πρώτη, από το 1990, διήρκεσε 14 χρόνια, ενώ η δεύτερη θητεία ήταν από το 2022 και μετά.

Στην ανακοίνωσή της, η μπάντα σημείωσε ότι ο Μπαμόντε συνέβαλε στη δημιουργία πολλών άλμπουμ, μεταξύ των οποίων τα “Wish” (1992), “Wild Mood Swings” (1996), “Bloodflowers” (2000), “Acoustic Hits” (2001) και “The Cure” (2004).

Εμφανίστηκε σε περισσότερες από 400 συναυλίες κατά τη διάρκεια της πρώτης 14ετούς περιόδου του στο συγκρότημα και στη συνέχεια έπαιξε σε άλλες 90 μετά την επανένταξή του πριν από τρία χρόνια.

Αυτές οι τελευταίες συναυλίες ήταν «μερικές από τις καλύτερες στην ιστορία του συγκροτήματος», ανέφερε η δήλωση.

Με την μελαγχολική, θρηνητική φωνή του Σμιθ και τα πλούσια κιθαριστικά μοτίβα, οι The Cure συνέβαλαν στη διαμόρφωση του γκοθ ροκ, με άλμπουμ όπως το “Pornography” του 1982.

Η μπάντα είχε αργότερα επιτυχίες με πολύ πιο χαρούμενο υλικό, όπως το “Friday I’m in Love”. Συνέχισε τις περιοδείες, αλλά πριν από την κυκλοφορία του “Songs of a Lost World” πέρυσι, δεν είχε κυκλοφορήσει νέο στούντιο άλμπουμ από το “4:13 Dream” του 2008.

Ο πρώην ντράμερ της μπάντας, Λολ Τόλχερστ, δήλωσε σε ένα αφιέρωμα που δημοσίευσε στο Instagram ότι ήταν «πολύ λυπημένος» όταν έμαθε για το θάνατο του Μπαμόντε, προσθέτοντας ότι αυτός και η σύζυγός του «στέλνουν τα συλλυπητήριά τους σε όλους όσους τον γνώριζαν». «Αντίο, Τέντι», πρόσθεσε.

Ο Μπαμόντε ήταν επίσης μπασίστας στο σούπεργκρουπ Love Amongst Ruin, το οποίο έχει κυκλοφορήσει δύο στούντιο άλμπουμ.

