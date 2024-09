The Cure: Μέλος του συγκροτήματος αποκάλυψε ότι διαγνώστηκε με «σπάνια και επιθετική» μορφή καρκίνου

Ο Roger O’Donnell, πληκτράς του βρετανικού συγκροτήματος The Cure, αποκάλυψε σήμερα, Κυριακή 1η Σεπτεμβρίου, ότι διαγνώστηκε με μια «πολύ σπάνια και επιθετική μορφή» καρκίνου του αίματος πριν από έναν χρόνο. Η αποκάλυψη έγινε με αφορμή τον Μήνα Ευαισθητοποίησης για τον Καρκίνο, μέσω ανάρτησής του στο X.

Ο O’Donnell εξήγησε ότι αρχικά αγνόησε τα συμπτώματα της ασθένειας. «Τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους διαγνώστηκα με μια πολύ σπάνια και επιθετική μορφή λεμφώματος», έγραψε. «Είχα αγνοήσει τα συμπτώματα για μερικούς μήνες, αλλά τελικά έκανα μια εξέταση και μετά από χειρουργική επέμβαση, το αποτέλεσμα της βιοψίας ήταν καταστροφικό».

September is Blood Cancer Awareness Month so it’s a good opportunity to have a dialogue about these diseases. In September last year I was diagnosed with a very rare and aggressive form of lymphoma. I had ignored the symptoms for a few months but finally went… pic.twitter.com/8Xftcd5nPL

— Roger O’Donnell (@RogerODonnellX) September 1, 2024