Παρίσι: Εκκενώθηκε το αεροδρόμιο του Ορλί ύστερα από απειλή για βόμβα

Πανικός προκλήθηκε στο αεροδρόμιο Ορλί, στο Παρίσι, ύστερα από ανώνυμο, προειδοποιητικό τηλεφώνημα για βόμβα.

Αστυνομική πηγή είπε στο Le Parisian ότι ο άνδρας που τηλεφώνησε ισχυρίστηκε ότι έβαλε βόμβα μέσα στις τουαλέτες στο αεροδρόμιο. Μια άλλη πηγή επιβεβαίωσε στη συνέχεια ότι επηρεάστηκαν οι τερματικοί σταθμοί 2 και 3.

Βίντεο από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δείχνουν επιβάτες στο Ορλί να εκκενώνουν το αεροδρόμιο.

BREAKING. FRANCE 🇫🇷

ORLY AIRPORT 🛩

Part of Orly airport is being evacuated this evening following a bomb threat. https://t.co/aXfbQcVGst

— Light Beings Observer (@BeingsObserver) August 25, 2024