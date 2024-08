Χεζμπολάχ: «Χτυπήσαμε στρατιωτική βάση των υπηρεσιών πληροφοριών κοντά στο Τελ Αβίβ» – Το διάγγελμα του Νασράλα

Ανάλυση της μεγάλης επίθεσης που εξαπέλυσε σήμερα η Χεζμπολάχ κατά του Ισραήλ, με εκατοντάδες ρουκέτες και drone έκανε στο, διάγγελμά του, ο αρχηγός της οργάνωσης Χασάν Νασράλα, εξηγώντας κυρίως τους λόγους για τους οποίους καθυστέρησε τόσες εβδομάδες η απάντηση στην δολοφονία του διοικητή Φουάντ Σουκρ.

Όπως είπε ένας από τους λόγους ήταν συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων του Ισραήλ και των ΗΠΑ στην περιοχή, μια κίνηση που έπρεπε να εκτιμηθεί. Βέβαια σημείωσε ότι υπήρξαν και άλλοι πολλοί και διαφορετικοί λόγοι, για τους οποίους, η οργάνωση αποφάσισε τελικώς να χτυπήσει μόνη της.

Ο Νασράλα αρνήθηκε ότι το Ισραήλ κατέστρεψε χιλιάδες εκτοξευτές ρουκετών της Χεζμπολάχ. «Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε όπως είχε προγραμματιστεί, με απόλυτη ακρίβεια», σημείωσε.

Μάλιστα, ανακοίνωσε ότι η οργάνωση αποφάσισε να μην απαντήσει στη δολοφονία του ανώτατου διοικητή της χτυπώντας περιοχές αμάχων και να μην στοχεύσει ισραηλινές υποδομές.

Seyyed Hassan Nasrallah explains delay in Hezbollah retaliation: America, Israel and all their supporters were on alert and waiting for Hezbollah’s response. We were waiting and wanted to give time to the Gaza ceasefire negotiations. Because all our actions are for the sake of… pic.twitter.com/NYY287Pv7f — Arya – آریا (@AryJeay) August 25, 2024

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ ανέφερε ακόμη: «Στείλαμε ρουκέτες Katyusha για να αποσπάσουμε τον Iron Dome και drones για να εισέλθουν στον ισραηλινό εναέριο χώρο. Για πρώτη φορά στείλαμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη στο Ισραήλ από την κοιλάδα Μπεκάα και αυτά κατόρθωσαν να εισέλθουν στο Ισραήλ. Μάλιστα έδωσε και ένα χάρτη των στόχων που χτυπήθηκαν σε ισραηλινό έδαφος.

🇱🇧🎥 Military bases and barracks targeted by the Islamic Resistance in the first phase of the response to the assassination of the great jihadist leader, Mr. Fouad Shukr, and the martyrdom of a number of civilians in the southern suburb of Beirut. pic.twitter.com/KWsVsq64iu — حسن نصر الله (@SH_NasrallahEng) August 25, 2024

«Στοχεύσαμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο Τελ Αβίβ» τόνισε ενώ στη συνέχεια γνωστοποίησε ότι η Χεζμπολάχ αποφάσισε να πλήξει τη στρατιωτική βάση πληροφοριών όπου λειτουργεί ισραηλινή μονάδα παρακολούθησης, εννοώντας την Μοσάντ.

🚨BREAKING: Hezbollah 🚨 HASSAN NASRALLAH

OFFICIAL STATEMENT “To say that the resistance was going to launch 8,000 missiles and drones, then decreased the number to 6,000, and that they thwarted this and destroyed them completely, is a false allegation. The total number we… pic.twitter.com/4TtoNeyNyR — Conlustro Research (@ConlustroR) August 25, 2024

Η στρατιωτική βάση Γκλιλότ

Ο Νασράλα ανακοίνωσε ότι το κόμμα του στόχευσε βάση των ισραηλινών υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού, 110 χλμ. μέσα στο έδαφος του Ισραήλ και σε απόσταση 1,5 χλμ. από το Τελ Αβίβ (σ.σ. εννοεί το αρχηγείο της Μοσάντ). Ο “βασικός στόχος της επιχείρησης” ήταν “η βάση του Γκλιλότ”, η μεγαλύτερη ισραηλινή βάση πληροφοριών του στρατού, 110 χλμ. από τα σύνορα”, δήλωσε ο Χασάν Νασράλα κατά τη διάρκεια τηλεοπτικής του ομιλίας.

Ο ηγέτης της Χεζμπολάχ αρνήθηκε τους “ψευδείς ισχυρισμούς” του Ισραήλ ότι ο στρατός του κατέστρεψε σήμερα “χιλιάδες ράμπες εκτόξευσης ρουκετών” στον Λίβανο και “αναχαίτισε χιλιάδες ρουκέτες”. “Οι δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες η αντίσταση επρόκειτο να εκτοξεύσει 8.000 ή 6.000 ρουκέτες και μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ότι (το Ισραήλ, σ.σ.) το απέτρεψε, είναι ψευδείς ισχυρισμοί”, δήλωσε ο Χασάν Νασράλα, προσθέτοντας ότι μόνο “δεκάδες ράμπες καταστράφηκαν”. Η Χεζμπολάχ ανακοίνωσε σήμερα το πρωί ότι εκτόξευσε εκατοντάδες μη επανδρωμένα αεροσκάφη και ρουκέτες προς το Ισραήλ.

«Θελήσαμε να στοχοθετήσουμε στρατιωτικές εγκαταστάσεις κοντά στο Τελ Αβίβ. Αποφασίσαμε να στοχοθετήσουμε βάση των υπηρεσιών πληροφοριών του στρατού όπου λειτουργεί ισραηλινή μονάδα παρακολούθησης. Στείλαμε ρουκέτες Κατιούσα για να μπερδέψουν τον Σιδερένιο Θόλο και άλλα συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, ώστε τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη να διεισδύσουν στον ισραηλινό εναέριο χώρο», δήλωσε ο Νασράλα.

Εκτοξεύσαμε μη επανδρωμένα αεροσκάφη τόσο από τα νότια όσο και από τα βόρεια του ποταμού Λιτάνι. Η Χεζμπολάχ δεν είχε κανένα σχέδιο να πλήξει στόχους στο Τελ Αβίβ, εκ των οποίων το αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το ισραηλινό υπουργείο Άμυνας. Δεν είχαμε πρόθεση να χρησιμοποιήσουμε σήμερα πυραύλους ακριβείας, αλλά ίσως τους χρησιμοποιήσουμε στο εγγύς μέλλον, πρόσθεσε.

«Κανένας από τους στρατηγικούς μας πυραύλους ή ακριβείας δεν υπέστη ζημιές στις ισραηλινές επιδρομές. Ο ισραηλινός στρατός άρχισε τις αεροπορικές επιδρομές κατά του Λιβάνου 30 λεπτά πριν από την επιχείρησή μας, αλλά οι περιοχές που αποτέλεσαν στόχο δεν είχαν καμιά σχέση με την επιχείρηση. Η στρατιωτική μας επιχείρηση ολοκληρώθηκε όπως είχε σχεδιαστεί, με ακρίβεια. Θα αξιολογήσουμε τον αντίκτυπο της σημερινής επιχείρησης, αν τα αποτελέσματα δεν είναι ικανοποιητικά, θα απαντήσουμε και άλλη φορά», κατέληξε ο Νασράλα.