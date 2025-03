Πάπας Φραγκίσκος: Το πρώτο ηχητικό μήνυμα μέσα από το νοσοκομείο – «Σας ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου»

Η φωνή του πάπα Φραγκίσκου ακούστηκε για πρώτη φόρα από τότε που εισήχθη στο νοσοκομείο με διπλή πνευμονία, εμφανώς αδύναμος και με δυσκολία στην αναπνοή, σχεδόν τρεις εβδομάδες μετά τη νοσηλεία του.

Σε ένα σύντομο ηχογραφημένο μήνυμα, ευχαρίστησε «από τα βάθη της καρδιάς του» όσους προσεύχονται για την ανάρρωσή του.

Το ηχητικό μήνυμα, το οποίο καταγράφηκε νωρίτερα σήμερα στο νοσοκομείο Gemelli της Ρώμης, μεταδόθηκε κατά τη διάρκεια της βραδινής προσευχής στην Πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

«Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου, για τις προσευχές σας στην Πλατεία για την υγεία μου», είπε ο Ποντίφικας, μιλώντας στα ισπανικά και κάνοντας μικρές παύσεις για να πάρει βαθιά ανάσα.

«Ο Θεός να σας ευλογεί», πρόσθεσε.

