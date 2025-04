Πάπας Φραγκίσκος: Ηγέτες από ολόκληρο τον κόσμο τον αποχαιρετούν

Η είδηση του θανάτου του Πάπα Φραγκίσκου σκόρπισε παγκόσμια θλίψη και συγκίνηση. Από την Ευρώπη μέχρι την Λατινική Αμερική, από τις Βρυξέλλες μέχρι την Ιερουσαλήμ και την Τεχεράνη, πολιτικοί ηγέτες και αρχηγοί κρατών απέτισαν φόρο τιμής στον πρώτο Πάπα από την Νότια Αμερική, αναγνωρίζοντας την προσφορά του στην ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη, την οικολογική συνείδηση και τη συμπόνια προς τους πιο αδύναμους.

Με λόγια σεβασμού, αγάπης και βαθιάς εκτίμησης, οι ηγέτες υπογράμμισαν την ταπεινότητα και το ηθικό ανάστημα του Ποντίφικα, καθώς και τη διαρκή επιρροή του πέρα από τα θρησκευτικά και πολιτισμικά όρια. Η κληρονομιά του, όπως επεσήμαναν πολλοί, δεν σταματά με τον θάνατό του, αλλά θα συνεχίσει να εμπνέει εκατομμύρια ανθρώπους σε ολόκληρο τον κόσμο.

Τζέι Ντι Βανς απευθύνει τις σκέψεις του «στα εκατομμύρια των χριστιανών που τον αγαπούσαν»

Ο αμερικανός αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε γίνει δεκτός από τον πάπα Φραγκίσκο χθες, Κυριακή του Πάσχα, μερικές ώρες πριν από το θάνατο του ποντίφικα, απηύθυνε σήμερα τις σκέψεις του «στα εκατομμύρια των χριστιανών στον κόσμο που τον αγαπούσαν».

«Είμαι ολόκαρδα με τα εκατομμύρια των χριστιανών σε όλο τον κόσμο που τον αγαπούσαν. Ήμουν ευτυχής που τον είδα χθες, παρόλο που ήταν φανερά πολύ άρρωστος. Αλλά θα τον θυμάμαι πάντα για την ομιλία που είχε κάνει τις πολύ πρώτες ημέρες της Covid. Ήταν πραγματικά πολύ ωραία», δήλωσε μέσω του X ο Βανς, ο οποίος πραγματοποιεί επίσκεψη στην Ινδία.

It was an honor to meet with Pope Francis, Prime Minister Meloni, and Church officials in Italy this weekend. Visiting Rome with my family during Holy Week was an incredible experience. pic.twitter.com/pAxKmKxUst — Vice President JD Vance (@VP) April 21, 2025

Λευκός Οίκος: «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη»

Ο Λευκός Οίκος «τίμησε» τον πάπα Φραγκίσκο με ένα σύντομο μήνυμα στο Χ. «Ας αναπαυθεί εν ειρήνη».

Το μήνυμα συνοδεύεται από φωτογραφίες του Ντόναλντ Τραμπ να συναντά τον πάπα Φραγκίσκο και του αντιπροέδρου του Τζέι Ντι Βανς, ο οποίος είχε ολιγόλεπτη συνάντηση μαζί του χθες.

Rest in Peace, Pope Francis. ✝️ pic.twitter.com/8CGwKaNnTh — The White House (@WhiteHouse) April 21, 2025

Τζόρτζια Μελόνι: «Ένας σπουδαίος άνθρωπος και ένας σπουδαίος ποιμένας μας άφησε»

Με ανάρτησή της στα κοινωνικά δίκτυα η Πρωθυπουργός της Ιταλίας, Τζόρτζια Μελόνι, σημειώνει πως πρόκειται για «μια είδηση που μας γεμίζει βαθιά θλίψη, καθώς χάνουμε έναν σπουδαίο άνθρωπο και έναν μεγάλο ποιμένα. Είχα το προνόμιο να απολαύσω τη φιλία του, τις συμβουλές του και τις διδασκαλίες του, που δεν έπαψαν ποτέ να με στηρίζουν, ακόμα και στις στιγμές δοκιμασίας και οδύνης».

«Στους στοχασμούς του κατά τη διάρκεια του Δρόμου του Σταυρού, μας υπενθύμισε τη δύναμη της προσφοράς, η οποία κάνει τα πάντα να ανθίζουν ξανά και έχει τη δύναμη να συμφιλιώσει ό,τι στα μάτια των ανθρώπων μοιάζει ασυμφιλίωτο. Και ζήτησε από τον κόσμο, για ακόμη μια φορά, το θάρρος να αλλάξει πορεία, για να ακολουθήσει έναν δρόμο που “δεν καταστρέφει, αλλά καλλιεργεί, επιδιορθώνει, προστατεύει”.

Θα προχωρήσουμε προς αυτήν την κατεύθυνση, για να αναζητήσουμε τον δρόμο της ειρήνης, να επιδιώξουμε το κοινό καλό και να οικοδομήσουμε μια πιο δίκαιη και ισότιμη κοινωνία.

Η διδασκαλία και η κληρονομιά του δεν θα χαθούν», προσθέτει.

Καταλήγοντας, η Ιταλίδα πρωθυπουργός τονίζει: «Αποχαιρετούμε τον Άγιο Πατέρα με καρδιά γεμάτη θλίψη, αλλά γνωρίζουμε πως τώρα βρίσκεται στην ειρήνη του Κυρίου».

Papa Francesco è tornato alla casa del Padre. Una notizia che ci addolora profondamente, perché ci lascia un grande uomo e un grande pastore. Ho avuto il privilegio di godere della sua amicizia, dei suoi consigli e dei suoi insegnamenti, che non sono mai venuti meno neanche nei… pic.twitter.com/pkRco1tgD3 — Giorgia Meloni (@GiorgiaMeloni) April 21, 2025

Εμανουέλ Μακρόν: «Ήθελε η Εκκλησία να φέρει χαρά και ελπίδα στους φτωχότερους»

«Από το Μπουένος Άιρες έως τη Ρώμη, ο Πάπας Φραγκίσκος ήθελε η Εκκλησία να προσφέρει χαρά και ελπίδα στους φτωχότερους. Να ενώνει τους ανθρώπους μεταξύ τους και με τη φύση» σημειώνει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν.

Όπως προσθέτει, «είθε αυτή η ελπίδα να ανασταίνεται αδιάκοπα, πέρα από τον ίδιο».

«Σε όλους τους Καθολικούς, στον θλιμμένο κόσμο, στέλνουμε – μαζί με τη σύζυγό μου – τις σκέψεις και τη συμπαράστασή μας», καταλήγει ο Γάλλος πρόεδρος.

De Buenos Aires à Rome, le Pape François voulait que l’Église apporte la joie et l’espoir aux plus pauvres. Qu’elle unisse les Hommes entre eux et avec la nature. Puisse cette espérance ressusciter sans cesse au-delà de lui. À tous les Catholiques,… pic.twitter.com/oFKBJwaweH — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) April 21, 2025

Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ: «Ο κόσμος χάνει ένα φωτεινό σύμβολο ελπίδας»

Τα συλλυπητήριά του για τον θάνατο Πάπα Φραγκίσκου εξέφρασε στον Κοσμήτορα του Κολεγίου των Καρδιναλίων Τζιοβάνι Μπατίστα Ρε ο ομοσπονδιακός πρόεδρος Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ.

«Εκ μέρους της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας, εκφράζω την βαθιά θλίψη μου σε εσάς, τα μέλη του Κολεγίου των Καρδιναλίων και σε όλα τα μέλη της Καθολικής Εκκλησίας. Ιδιαίτερα οι καθολικοί, αλλά και – με οικουμενική αλληλεγγύη – πολλοί προτεστάντες εδώ στην Γερμανία, θρηνούν μαζί μου την απώλεια ενός σημαντικού Πάπα και του άμεσου διαδόχου του γερμανικής καταγωγής Βενέδικτου ΙΣΤ΄», αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο κ. Σταϊνμάιερ και περιγράφει τον αποβιώσαντα Πάπα Φραγκίσκο ως «λαμπρό σημάδι ελπίδας» και «άνθρωπο της ειρήνης». «Η σεμνότητά του, ο αυθορμητισμός και το χιούμορ του, αλλά πάνω απ’ όλα η απτή βαθιά του πίστη, άγγιξαν τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο – και τους έδωσαν υποστήριξη, δύναμη και καθοδήγηση. Από την πρώτη του μέρα ως Πάπας, είχε καταστήσει σαφές ότι ενδιαφερόταν ιδιαίτερα για τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους, καθώς και για τους εκτοπισμένους και τους πρόσφυγες. Πολλοί που ένιωθαν ξεχασμένοι ένιωσαν να τους ακούει, να τους βλέπει και να τους κατανοεί ο Πάπας», σημειώνει ο ομοσπονδιακός πρόεδρος.

Όλαφ Σολτς: «Η Καθολική Εκκλησία και ο κόσμος χάνουν έναν υπερασπιστή των αδυνάτων»

«Με την απώλεια του Πάπα Φραγκίσκου, η Καθολική Εκκλησία και ο κόσμος χάνουν έναν υπερασπιστή των αδυνάτων, έναν συμφιλιωτή και έναν εγκάρδιο άνθρωπο», γράφει σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ» ο καγκελάριος Όλαφ Σολτς.

«Εκτιμούσα πολύ την σαφή άποψή του για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουμε. Εκφράζω τα συλλυπητήριά μου στους πιστούς σε όλον τον κόσμο», αναφέρει ο κ. Σολτς.

With the death of Pope Francis, the Catholic Church and the world lose an advocate for the weak, a reconciling and a warm-hearted person. I greatly appreciated his clear view of the challenges we face. My sympathies go out to the religious community worldwide. pic.twitter.com/GIvpTS6puk — Bundeskanzler Olaf Scholz (@Bundeskanzler) April 21, 2025

Φρίντριχ Μερτς: «Θα μείνει στην μνήμη μας για την ακούραστη αφοσίωσή του στους πιο αδύναμους της κοινωνίας»

Την θλίψη του για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου εξέφρασε πριν από λίγο ο αρχηγός του Χριστιανοδημοκρατικού Κόμματος (CDU) και κατά πάσα πιθανότητα μελλοντικός καγκελάριος της Γερμανίας Φρίντριχ Μερτς.

«Ο θάνατος του Πάπα Φραγκίσκου με γεμίζει μεγάλη θλίψη. Θα μείνει στην μνήμη μας για την ακούραστη αφοσίωσή του στους πιο αδύναμους της κοινωνίας, στην δικαιοσύνη και στην συμφιλίωση, με οδηγό την ταπεινοφροσύνη και την πίστη στο έλεος του Θεού. Ο πρώτος Λατινοαμερικανός στην Αγία Έδρα άγγιξε τους ανθρώπους σε όλον τον κόσμο και πέρα από τα θρησκευτικά σύνορα. Η σκέψη μου αυτή την στιγμή βρίσκεται με τους πιστούς σε όλον τον κόσμο, οι οποίοι έχασαν τον Άγιο Πατέρα τους. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», έγραψε ο Φρίντριχ Μερτς σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα «Χ».

Der Tod von Papst Franziskus erfüllt mich mit großer Trauer. Franziskus wird in Erinnerung bleiben für seinen unermüdlichen Einsatz für die Schwächsten der Gesellschaft, für Gerechtigkeit und Versöhnung. Demut und der Glaube an die Barmherzigkeit Gottes leiteten ihn dabei. Damit… — Friedrich Merz (@_FriedrichMerz) April 21, 2025

Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: «Ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους, πολύ πέραν της Καθολικής Εκκλησίας»

Ο πάπας Φραγκίσκος «ενέπνευσε εκατομμύρια ανθρώπους, πολύ πέραν της Καθολικής Εκκλησίας, με την ταπεινότητά του και την τόσο αγνή αγάπη του για τους πιο στερημένους», χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

«Οι σκέψεις μου συνοδεύουν όλους αυτούς που αισθάνονται αυτή τη βαθιά απώλεια», πρόσθεσε μέσω του X η γερμανίδα αξιωματούχος, εκφράζοντας την ευχή η κληρονομιά του αργεντινού ιησουίτη «να συνεχίσει να μας καθοδηγεί όλους προς έναν πιο δίκαιο, πιο ειρηνικό και πιο συμπονετικό κόσμο».

Today, the world mourns the passing of Pope Francis. He inspired millions, far beyond the Catholic Church, with his humility and love so pure for the less fortunate. My thoughts are with all who feel this profound loss. May they find solace in the idea that Pope Francis’… pic.twitter.com/FiI6SASNl8 — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 21, 2025

Νίκος Χριστοδουλίδης: «Είθε η κληρονομιά του αγάπης και δικαιοσύνης να συνεχίσει να εμπνέει»

Ο πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Πάπα Φραγκίσκου.

Σημειώνει πως πρόκειται για «Ένα φως ταπεινότητας, συμπόνιας και ειρήνης. Πενθούμε για την απώλειά του και εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια σε όλους τους Καθολικούς ανά τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένων των Μαρονιτών και Λατίνων συμπατριωτών μας».

«Είθε η κληρονομιά του αγάπης και δικαιοσύνης να συνεχίσει να εμπνέει», καταλήγει.

Deeply saddened by the passing of His Holiness Pope Francis. A beacon of humility, compassion and peace. We mourn his loss and extend heartfelt condolences to Catholics worldwide, including our Maronite and Latin compatriots. May his legacy of love and justice continue to inspire pic.twitter.com/4AiPOKkoPo — NikosChristodoulides (@Christodulides) April 21, 2025

Μάικλ Μάρτιν: «Πρωτεργάτης της δικαιοσύνης στον σύγχρονο κόσμο…υπερασπιστής των φτωχών και των κατατρεγμένων»

Ο πρωθυπουργός της Ιρλανδίας Μάικλ Μάρτιν τιμά των πάπα Φραγκίσκο αποκαλώντας τον «πρωτεργάτη της δικαιοσύνης στον σύγχρονο κόσμο» και υπερασπιστή των φτωχών και των κατατρεγμένων.

Ο πάπας Φραγκίσκος «έγινε ο εκπρόσωπος των φτωχών, των περιθωριοποιημένων και των κατατρεγμένων», γράφει στο μήνυμά στο Χ ο ιρλανδός πρωθυπουργός. Υπήρξε «πρωτεργάτης της δικαιοσύνης στον σύγχρονο κόσμο», προσθέτει και τονίζει «την αλληλεγγύη του προς τους πρόσφυγες» και τις εκκλήσεις για κινητοποίηση για την προστασία του Κλίματος και για την ειρήνη στον κόσμο.

It is with profound sadness that the world has learned of the passing of His Holiness Pope Francis. pic.twitter.com/6s96Oh750T — Micheál Martin (@MichealMartinTD) April 21, 2025

Πέδρο Σάντσεθ: «Η δέσμευσή του για την ειρήνη, την κοινωνική δικαιοσύνη και τους πιο ευάλωτους αφήνει μια βαθιά παρακαταθήκη»

Ο ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ εξέφρασε την οδύνη του για το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου και χαιρέτισε τη στράτευσή του «υπέρ της ειρήνης, της κοινωνικής δικαιοσύνης και των πιο ευάλωτων», σε μήνυμά του στο Χ μετά την ανακοίνωση του θανάτου του.

Ο αργεντινός ποντίφικας άφησε «μια βαθιά κληρονομιά. Ας αναπαυθεί εν ειρήνη», πρόσθεσε.

Lamento el fallecimiento del Papa Francisco. Su compromiso con la paz, la justicia social y los más vulnerables deja un legado profundo. Descanse en paz. — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) April 21, 2025

Βλαντιμίρ Πούτιν: «Υπερασπιστής των υψηλών αξιών του ουμανισμού και της δικαιοσύνης»

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν χαιρέτισε στο πρόσωπο του πάπα Φραγκίσκου έναν «σοφό ηγέτη, διαρκή υπερασπιστή των υψηλών αξιών του ουμανισμού και της δικαιοσύνης, ανακοίνωσε το Κρεμλίνο.

«Καθ’ όλη την διάρκεια της θητείας του, συνέβαλε ενεργά στην ανάπτυξη του διαλόγου ανάμεσα στην ρωσική ορθόδοξη και την ρωμαιοκαθολική εκκλησία, καθώς και την εποικοδομητική διάδραση ανάμεσα στην Ρωσία και την Αγία Εδρα», αναφέρεται στο συλλυπητήριο τηλεγράφημα του Πούτιν.

Ολλανδία

Ο πάπας Φραγκίσκος ήταν απ’ όλες τις πλευρές ένας άνθρωπος του λαού, υπογράμμισε σε ανάρτησή του στο X ο Ολλανδός Πρωθυπουργός Ντικ Σκόοφ.

«Η παγκόσμια Καθολική κοινότητα αποχαιρετά έναν ηγέτη ο οποίος αναγνώρισε τα φλέγοντα ζητήματα της εποχής μας και προσέλκυσε την προσοχή σ’ αυτά. Με τον νηφάλιο τρόπο ζωής του, τις πράξεις υπηρεσίας και συμπόνιας, ο πάπας Φραγκίσκος ήταν πρότυπο για πολλούς -τόσο Καθολικούς όσο και μη Καθολικούς. Τον θυμόμαστε με μεγάλο σεβασμό», δήλωσε ο Σκόοφ.

Pope Francis was in every way a man of the people. The global Catholic community bids farewell to a leader who recognised the burning issues of our day and called attention to them. With his sober way of life, acts of service and compassion, Pope Francis was a role model for many… — Dick Schoof (@MinPres) April 21, 2025

Ιράν

Το Ιράν, μουσουλμανική χώρα που διατηρεί καλές σχέσεις με το Βατικανό, εξέφρασε συλλυπητήρια για το θάνατο του πάπα Φραγκίσκου.

«Οι συνάδελφοί μου με ενημέρωσαν για την είδηση (…), υποβάλλω τα συλλυπητήριά μου σε όλους τους χρισττιανούς του κόσμου», δήλωσε στη διάρκεια ενημέρωσης των δημοσιογράφων ο εκπρόσωπος της ιρανικής διπλωματίας Εσμαΐλ Μπαγαΐ, προσθέτοντας ότι «προσεύχεται στον Παντοδύναμο Θεό να αναπαυθεί εν ειρήνη» ο Φραγκίσκος.

Ισραήλ

Ο ισραηλινός πρόεδρος Ισαάκ Χέρτσογκ, σε συλλυπητήριο μήνυμά του προς το χριστιανικό κόσμο και τις κοινότητές του στους Αγίους Τόπους, αναφέρει ότι ο πάπας Φραγκίσκος ήταν ένας άνθρωπος με βαθιά πίστη, της ειρήνης και της συμπόνιας, ο οποίος προώθησε τις σχέσεις με τον εβραϊκό κόσμο.

«Ένας άνθρωπος βαθιάς πίστης και απεριόριστης συμπόνιας, αφιέρωσε τη ζωή του στη ενδυνάμωση των φτωχών και στην προώθηση της ειρήνης σε έναν ταραγμένο κόσμο», δήλωσε ο Χέρτσογκ για τον Φραγκίσκο. «Ελπίζω αληθινά ότι οι προσευχές του για ειρήνη στη Μέση Ανατολή και για την ασφαλή επιστροφή των ομήρων (από τη Γάζα) θα απαντηθούν σύντομα», έγραψε ο ισραηλινός πρόεδρος στο X.

Παλαιστινιακή Αρχή

«Εναν πιστό φίλο του παλαιστινιακού λαού» αποχαιρετά ο πρόεδρος της Παλαιστινιακής Αρχής Μαχμούντ Αμπάς, μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων Wafa.

«Σήμερα χάσαμε έναν πιστό φίλο του παλαιστινιακού λαού», δήλωσε ο Μαχμούντ Αμπάς σημειώνοντας ότι ο πάπας Φραγκίσκος «είχε αναγνωρίσει το παλαιστινιακό κράτος και είχε επιτρέψει να υψωθεί η παλαιστινιακή σημαία στο Βατικανό».

Ο θάνατος του πάπα Φραγκίσκου «αποτελεί μεγάλη απώλεια για ολόκληρο τον κόσμο, διότι υπήρξε μία φωνή της ειρήνης, της αγάπης, της συμπόνιας, δήλωσε ο πρόεδρος της Αιγύπτου Αμπντέλ Φάταχ αλ-Σίσι.

Ο πάπας υπήρξε μία παγκόσμια προσωπικότητα εξαιρετικού χαρακτήρα «που εργαζόταν ακούραστα για να προωθήσει την ανοχή και να ενθαρρύνει τον διάλογο…ήταν πρωτεργάτης της παλαιστινιακής υπόθεσης, υπερασπιζόμενος τα νόμιμα δικαιώματα και καλώντας για τον τερματισμό της σύγκρουσης», αναφέρεται σε ανακοίνωση της αιγυπτιακής προεδρίας.