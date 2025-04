Πάπας Φραγκίσκος: Επισκέφθηκε για μισή ώρα τις φυλακές Ρετζίνα Τσέλι της Ρώμης

Η επίσκεψη του πάπα Φραγκίσκου στις φυλακές της Ρώμης, Ρετζίνα Τσέλι, διήρκεσε περίπου μισή ώρα.

Ο ποντίφικας, ο οποίος δεν χρησιμοποιεί πλέον οξυγόνο, συνάντησε εβδομήντα κρατούμενους, που τον υποδέχθηκαν με παρατεταμένο, ενθουσιώδες χειροκρότημα.

Ο Φραγκίσκος δώρισε το Ευαγγέλιο στους κρατούμενους και εξερχόμενος από τις φυλακές, μέσα σε ένα λευκό Fiat 500, ρωτήθηκε από τους δημοσιογράφους «πώς θα περάσει το Πάσχα». «Θα ζήσω το Πάσχα αυτό, όπως μπορώ», απάντησε ο Αργεντινός πάπας.

“For I was in prison and you visited me.” On Holy Thursday, Pope Francis has visited Rome’s Regina Coeli Prison, handing out copies of the Gospel to 70 inmates. 📷 Vatican Media pic.twitter.com/3Nz0BN2zg5

