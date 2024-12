Παναγία των Παρισίων: Τουλάχιστον 40 ηγέτες από όλον τον κόσμο στην επαναλειτουργία της – Μέσα στον ναό οι εκδηλώσεις

Εκτός από τον εκλεγμένο πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, τουλάχιστον 40 ηγέτες κρατών και κυβερνήσεων θα παραστούν το Σάββατο (7/12) στην επαναλειτουργία της Παναγίας των Παρισίων, η οποία αποκαταστάθηκε μετά την πυρκαγιά του 2019.

Ο κατάλογος των ηγετών που δόθηκε στη δημοσιότητα από τη γαλλική προεδρία δεν είναι πλήρης.

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι θα βρίσκεται στο Παρίσι και νωρίτερα θα γίνει δεκτός στο Μέγαρο των Ηλυσίων από τον πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν. Πριν από αυτόν, ο Μακρόν θα έχει συνάντηση με τον Τραμπ.

Πολλοί Ευρωπαίοι ηγέτες επιβεβαίωσαν επίσης τη συμμετοχή τους: Ο πρόεδρος της Γερμανίας Φρανκ-Βάλτερ Σταϊνμάιερ, της Ιταλίας Σέρτζιο Ματαρέλα, της Πολωνίας Αντρέι Ντούντα, της Κροατίας Ζόραν Μιλάνοβιτς, της Βουλγαρίας Ρούμεν Ράντεφ, της Εσθονίας Άλαρ Κάρις, της Φινλανδίας Αλεξάντερ Στουμπ, της Λιθουανίας Γκιτάνας Ναουσέντα.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν δεν θα δώσει το παρών.

Από τους εστεμμένους, στο Παρίσι θα βρεθούν το βασιλικό ζεύγος του Βελγίου, Φίλιππος και Ματθίλδη, και ο πρίγκιπας Αλβέρτος του Μονακό. Ο πρίγκιπας Ουίλιαμ, διάδοχος του θρόνου της Βρετανίας, θα εκπροσωπήσει τη χώρα του αλλά η σύζυγός του Κέιτ δεν θα τον συνοδεύσει σε αυτό το ταξίδι.

