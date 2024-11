Η Παναγία των Παρισίων ανοίγει ξανά: Ο Μακρόν θαυμάζει την «συγκλονιστική» αναγέννηση του μνημείου – Live η ξενάγηση

Λίγο πριν η Παναγία των Παρισίων ανοίξει ξανά τις πύλες της για το κοινό και την τέλεση λειτουργιών, ο πρόεδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν, επισκέφθηκε σήμερα το πρωί το εμβληματικό μνημείο.

Πέντε χρόνια μετά την καταστροφική πυρκαγιά που απείλησε την ύπαρξή της, ο Μακρόν έγινε ο πρώτος που αντίκρισε το εσωτερικό του πλήρως ανακατασκευασμένου καθεδρικού, κατά τη διάρκεια μιας δίωρης περιήγησης.

Notre Dame Cathedral showed its new self to the world on Friday after more than five years of frenetic reconstruction work, with rebuilt soaring ceilings and creamy good-as-new stonework erasing somber memories of its devastating fire in 2019.

Read more: https://t.co/4C6r7DWf1x pic.twitter.com/awNW2jDVCi

— ABC News (@ABC) November 29, 2024