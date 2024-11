Αναφορές για UFO πάνω από το Καπιτώλιο προκάλεσαν πανικό – «Ήδη ξεκίνησε»

Μυστηριώδη φώτα που αιωρούνταν πάνω από το Καπιτώλιο στην Ουάσινγκτον προκάλεσαν αναστάτωση και έντονες συζητήσεις για UFO στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με πολλούς -λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας- να φοβούνται ότι οι εξωγήινοι μπορεί να σχεδιάζουν μια εισβολή.

Φωτογραφικό υλικό που έγινε γρήγορα viral στην πλατφόρμα Χ, δείχνει τέσσερα φωτεινά σημεία στην κορυφή του θόλου του Καπιτωλίου.

Η New York Post αναφέρει ότι την πρώτη φωτογραφία φέρεται να τράβηξε ο Ντένις Ντίγκινς, βετεράνος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ και ξεναγός.

Ένα βίντεο από μεγαλύτερη απόσταση φαίνεται να επιβεβαιώνει το φαινόμενο, δείχνοντας τα ίδια τέσσερα φωτεινά σημεία να αλλάζουν διάταξη, από σχήμα τετραγώνου σε μία ευθεία γραμμή, αλλά να παραμένουν πάνω από το κυβερνητικό κτίριο.

Οι εικόνες προκάλεσαν πανικό στα social media, ειδικά καθώς το περιστατικό σημειώθηκε λίγες εβδομάδες μετά από ακροάσεις στο Κογκρέσο που αποκάλυψαν φερόμενα μυστικά κυβερνητικά προγράμματα σχετικά με «εξωγήινα» αεροσκάφη.



«Ήδη ξεκίνησε», έγραψε ένας χρήστης στο Χ.

Ωστόσο, κάποιοι έσπευσαν να απομυθοποιήσουν την εικόνα, υποστηρίζοντας ότι τα φώτα ήταν απλώς αντανάκλαση στον νυχτερινό ουρανό.

«Τα φώτα στο Καπιτώλιο έχουν προκαλέσει “θεάσεις UFO” στους φακούς των καμερών εδώ και δεκαετίες», δήλωσε ο ερευνητής και ειδικός στα UFO, Τζον Γκρίνγουολντ Τζούνιορ, στην πλατφόρμα X.

«Απλά αντανακλάσεις φωτών, αλλά είναι ενδιαφέρον που κάποιοι τα αναπαράγουν ξανά, και ακόμη πιο ενδιαφέρον ότι ο κόσμος τα πιστεύει. Νέα φωτογραφία, ίδιο φαινόμενο» πρόσθεσε.

The lights at the U.S. Capitol building have been causing “UFO sightings” in the camera lens for decades & decades.

(Just lens flares, but interesting someone is passing them around, again, and more so interesting people are buying it. New photo, same lens flare ‘phenomenon’.) https://t.co/nhm2pxvawf pic.twitter.com/WGrTS543mY

— John Greenewald, Jr. (@blackvaultcom) November 27, 2024