Παλαιστίνη: Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο ενός εν ζωή Ισραηλινοαμερικανού ομήρου

Η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς έδωσε στη δημοσιότητα σήμερα βίντεο με έναν Ισραηλινοαμερικανό όμηρο που απήχθη κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος στις 7 Οκτωβρίου 2023 στο Ισραήλ, ο οποίος είναι εν ζωή και κρατείται στη Γάζα.

Το Φόρουμ των Οικογενειών Ομήρων, η κύρια οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των Ισραηλινών που κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, τον αναγνώρισε ως Ένταν Αλεξάντερ.

Πρόκειται για έναν στρατιώτη επίλεκτης μονάδας που είχε σταθμεύσει κοντά στα σύνορα με το παλαιστινιακό έδαφος τη στιγμή της επίθεσης, μετά την οποία ξέσπασε η σύγκρουση μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς.

Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν μπόρεσε να προσδιορίσει την ημερομηνία καταγραφής του βίντεο.

Το βίντεο, που έδωσαν στη δημοσιότητα οι Ταξιαρχίες Εζεντίν αλ-Κάσαμ, διαρκεί λίγο περισσότερο από τρία λεπτά και δείχνει τον όμηρο καθισμένο μέσα σε ένα μικρό δωμάτιο.

Μιλώντας στην κάμερα, ο Ένταν Αλεξάντερ επικρίνει, κουνώντας συχνά τα χέρια του, την ισραηλινή κυβέρνηση ότι δεν έχει εξασφαλίσει ακόμα την απελευθέρωσή του.

Μιλώντας προφανώς υπό πίεση, λέει ότι θέλει να γυρίσει στο σπίτι του για να γιορτάσει το Πάσχα.

Το Ισραήλ εορτάζει από σήμερα το Εβραϊκό Πάσχα, το οποίο τιμά την απελευθέρωση του ιουδαϊκού λαού από τη δουλεία που υφίστατο στην Αίγυπτο.

