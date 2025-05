Πακιστάν: Οι ένοπλες δυνάμεις ισχυρίζονται πως κατέρριψαν 5 μαχητικά αεροσκάφη της Ινδίας

Εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων του Πακιστάν υποστήριξε μιλώντας στο πρακτορείο ειδήσεων Ρόιτερς πως καταρρίφθηκαν πέντε μαχητικά αεροσκάφη της πολεμικής αεροπορίας της Ινδίας, εν μέσω συγκρούσεων των δύο κρατών.

VIDEO: India has SHOT DOWN a Pakistani JF-17 fighter jet over Kashmir, after bombing Pakistan two hours ago.

Κατά τον εκπρόσωπο, επρόκειτο για 3 αεροσκάφη τύπου Rafale (γαλλικής κατασκευής), Σουχόι Su-30 και Μικογιάν MiG-29 (ρωσικού/σοβιετικού σχεδιασμού), που καταρρίφθηκαν ενώ επιχειρούσαν στον ινδικό εναέριο χώρο.

BREAKING: Following Pakistan Claiming To Have Downed 2 Indian Fighter Jets, Indian Is Now Claiming To Have Downed A Pakistani JF-17 Air Force Fighter Jet.

BOTH PAKISTAN & INDIA HAVE NUCLEAR WEAPONS. pic.twitter.com/TswRWycC2m

