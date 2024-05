Πακιστάν: Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 52 βαθμούς Κελσίου εν μέσω του καύσωνα που πλήττει τη χώρα

Ο υδράργυρος ξεπέρασε τους 52 βαθμούς Κελσίου στην επαρχία του νοτίου Πακιστάν Σιντ, στην υψηλότερη μέτρηση για την εποχή, η οποία προσεγγίζει το μεγαλύτερο ρεκόρ θερμοκρασίας σε ολόκληρη τη χώρα, εν μέσω ενός κύματος καύσωνα, έγινε σήμερα γνωστό από τη μετεωρολογική υπηρεσία.

Στο Μοχέντζο Ντάρο, μια πόλη στην επαρχία Σιντ, γνωστή για τους αρχαιολογικούς χώρους της, ο υδράργυρος ανήλθε στους 52,2 βαθμούς Κελσίου το τελευταίο 24ωρο, όπως είπε στο Reuters ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος της μετεωρολογικής υπηρεσίας του Πακιστάν, ο Σαχίντ Αμπάς.

Η μέτρηση αυτή είναι η υψηλότερη για την εποχή μέχρι στιγμής και προσεγγίζει το υψηλό ρεκόρ της πόλης και της χώρας των 53,5 βαθμών Κελσίου και 54 βαθμών Κελσίου αντίστοιχα.

Το Μοχέντζο Ντάρο είναι μια μικρή πόλη που βιώνει πολύ ζεστά καλοκαίρια και ήπιους χειμώνες, σε συνδυασμό με χαμηλά ποσοστά βροχόπτωσης, όμως τα λίγα καταστήματα που διαθέτει συνήθως είναι γεμάτα από πελάτες. Ωστόσο, εξαιτίας του κύματος καύσωνα, τα μαγαζιά τώρα είναι σχεδόν άδεια.

«Οι πελάτες δεν έρχονται στο εστιατόριο λόγω της υπερβολικής ζέστης. Κάθομαι άπραγος στο εστιατόριο με αυτά τα τραπέζια και τις καρέκλες και χωρίς πελάτες», είπε ο Γουατζίντ Αλί, ηλικίας 32 ετών, ο οποίος είναι ιδιοκτήτης ενός τεϊοποτείου στην πόλη.

#WATCH | Rajasthan: BSF troops guard the India-Pakistan border in Jaisalmer in extremely hot temperatures.

The temperature recorded in Jaisalmer is 48 degrees Celsius as per the IMD. pic.twitter.com/u5luMASpjU

— ANI (@ANI) May 27, 2024