Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Δείτε live την δήλωσή της σχετικά με τους δασμούς που επέβαλαν οι ΗΠΑ

Αυτή την ώρα, η Ούρσουλα Φον ντερ Λάιεν κάνει δήλωση αναφορικά με τους δασμούς που επέβαλε το βράδυ της Τετάρτης (2/4) ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ.

Σε δηλώσεις της σήμερα το πρωί (3/4) η πρόεδρος της Κομισιόν Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν τόνισε αρχικά μεταξύ άλλων ότι οι δασμοί των ΗΠΑ είναι μεγάλο πλήγμα για την παγκόσμια οικονομία και ότι οι συνέπειες θα είναι τρομερές για εκατομμύρια ανθρώπους. Η ΕΕ είναι «έτοιμη να απαντήσει» στους νέους αμερικανικούς δασμούς είπε ακόμα η φον ντερ Λάιεν.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόνισε τον αντίκτυπο που θα έχουν οι δασμοί στους καταναλωτές και τις επιχειρήσεις, που συνήθως καταλήγουν να πληρώνουν το επιπλέον κόστος για τα αγαθά μετά την επιβολή τέτοιων μέτρων. «Θα γίνουν αμέσως αισθητά [από τους καταναλωτές], πλήττοντας ιδίως τους πιο ευάλωτους πολίτες», δήλωσε η ίδια, προσθέτοντας ότι «όλες οι επιχειρήσεις, μεγάλες και μικρές, θα υποφέρουν από την πρώτη ημέρα».

Σε άλλο σημείο ανέφερε «το κόστος της επιχειρηματικής δραστηριότητας με τις Ηνωμένες Πολιτείες θα αυξηθεί δραστικά», είπε. «Και επιπλέον, δεν φαίνεται να υπάρχει τάξη στην αταξία – καμία ξεκάθαρη πορεία στην πολυπλοκότητα και το χάος που δημιουργείται, καθώς πλήττονται όλοι οι μεγάλοι εμπορικοί εταίροι».

The universal tariffs announced by the US are a major blow to businesses and consumers worldwide.

Europe is prepared to respond.

We’ll always protect our interests and values.

We’re also ready to engage.

And to go from confrontation to negotiation ↓ https://t.co/WbXqsN4ZX7

— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) April 3, 2025