Βρετανία: Η κυβέρνηση θέλει συμφωνία με τις ΗΠΑ για τους δασμούς – Δεν θα ανταποδώσει άμεσα

Η κυβέρνηση της Βρετανίας έχει πρόθεση να συνάψει συμφωνία με αυτή των ΗΠΑ για να «μετριαστεί» ο αντίκτυπος των τελωνειακών δασμών που ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ και δεν σκοπεύει να προχωρήσει άμεσα σε ανταπόδοσή τους, δήλωσε χθες Τετάρτη ο βρετανός υπουργός Εμπορίου Τζόναθαν Ρέινολντς.

«Οι ΗΠΑ είναι ο εγγύτερος σύμμαχός μας, η προσέγγισή μας συνίσταται στο να παραμείνουμε ήρεμοι και να δεσμευτούμε να κλείσουμε συμφωνία η οποία, το ελπίζουμε, θα μετριάσει τον αντίκτυπο αυτού που ανακοινώθηκε», δήλωσε.

Business Secretary Johnathan Reynolds says “remain calm and committed to doing this deal” but says “nothing is off the table” and has a “range of tools at our disposal” 🧐 pic.twitter.com/DM6UxUJkil

