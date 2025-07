Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν: Αντιμέτωπη με πρόταση μομφής ακροδεξιών ευρωβουλευτών – Ποιες είναι οι καταγγελίες σε βάρος της

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν θα βρεθεί αντιμέτωπη με πρόταση μομφής ακροδεξιών ευρωβουλευτών στις 10 Ιουλίου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, με σχεδόν μηδενικές πιθανότητες επιτυχίας.

Οι επικεφαλής του Κοινοβουλίου διαπίστωσαν σήμερα το βράδυ ότι η πρόταση είχε λάβει τον ελάχιστο αριθμό των 72 υπογραφών που απαιτούνται για να εξεταστεί στο Κοινοβούλιο και όρισαν το χρονοδιάγραμμα.

Οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την προσεχή Δευτέρα αυτήν την πρόταση στο Στρασβούργο και στη συνέχεια θα αποφασίσουν κατά τη διάρκεια ψηφοφορίας την Πέμπτη.

Ο Ρουμάνος ευρωβουλευτής της ακροδεξιάς Γκεόργκε Πιπερέα, ο οποίος είχε την πρωτοβουλία για την πρόταση μομφής, καταγγέλλει την έλλειψη διαφάνειας της Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν όσον αφορά τα σύντομα μηνύματα που ανταλλάχθηκαν με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Pfizer Άλμπερτ Μπουρλά κατά τη διάρκεια της πανδημίας της COVID, όταν η Ευρωπαϊκή Ένωση διαπραγματευόταν την αγορά εμβολίων.

Η υπόθεση προκάλεσε καταγγελίες από διάφορες οργανώσεις και προσωπικότητες που αντιτίθενται στα εμβόλια, καθώς και από την εφημερίδα New York Times, η οποία προσπάθησε χωρίς αποτέλεσμα να αποκτήσει πρόσβαση στα μηνύματα.

🚨 BREAKING: Ursula von der Leyen is to face a European Parliament vote of no confidence on Thursday, six officials told POLITICO.

Read the story: https://t.co/5cyKk1VJVe pic.twitter.com/w2EzidLv8h

— POLITICOEurope (@POLITICOEurope) July 2, 2025