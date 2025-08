Ουκρανική επιδρομή με drones στη ρωσική περιφέρεια Βαρόνεζ – Μια γυναίκα τραυματίστηκε, σπίτια τυλίχθηκαν στις φλόγες

Μια γυναίκα τραυματίστηκε στο πόδι εξαιτίας νυχτερινής επιδρομής ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών στην περιφέρεια Βαρόνεζ στη Ρωσία, ενώ ξέσπασαν πυρκαγιές από πτώσεις θραυσμάτων σε σπίτια και άλλα κτίρια, ανακοίνωσε σήμερα ο περιφερειάρχης Αλεξάντερ Γκούσεφ.

Η ρωσική αντιαεροπορική άμυνα κατέστρεψε περίπου 15 εχθρικά drones στην περιοχή αυτή που βρίσκεται κοντά στα ουκρανικά σύνορα, σύμφωνα με ανάρτηση του Γκούσεφ στην πλατφόρμα Telegram.

❗️🇺🇦⚔️🇷🇺 – In Voronezh, Russia, multiple explosions and air raid alerts were reported by locals due to Ukrainian drone attacks.

Russian authorities stated that between 8:00 PM and 11:25 PM, eight Ukrainian drones were shot down over the Voronezh region, with an additional 19… pic.twitter.com/dCCLTcXJGx

