Ουκρανία: «Βροχή» από drones και πυραύλους, μία νεκρή σε ρωσικό πλήγμα στη Ζαπορίζια – Η Πολωνία αναπτύσσει μαχητικά αεροσκάφη

Η Ουκρανία γνωστοποίησε την Κυριακή (5/10) ότι μια ρωσική επίθεση στη Ζαπορίζια είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός ατόμου, ενώ η Πολωνία ανακοίνωσε ότι αναπτύχθηκαν μαχητικά αεροσκάφη για να επιτηρήσουν την ασφάλεια του πολωνικού εναέριου χώρου.

Παράλληλα Ουκρανοί αξιωματούχοι ανέφεραν πως πύραυλοι και drones «έπεφταν βροχή» στην περιοχή του Λβιβ, κοντά στα πολωνικά σύνορα.

Ο Ιβάν Φεντόροφ, επικεφαλής της Περιφερειακής Στρατιωτικής Διοίκησης της Ζαπορίζια, ανέφερε σε ανάρτησή του στο Telegram ότι μία ρωσική «συνδυασμένη επίθεση» είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μίας γυναίκας και τον τραυματισμό άλλων εννέα ατόμων.

Μια 16χρονη κοπέλα ήταν μεταξύ αυτών που έλαβαν «απαραίτητη βοήθεια» από το ιατρικό προσωπικό μετά την επίθεση, ανέφερε ο Φεντόροφ.

Δημοσίευσε φωτογραφίες, που φαίνεται να είναι από τον τόπο της επίθεσης, στις οποίες διακρίνεται ένα πολυώροφο κτήριο που έχει καταστραφεί εν μέρει και ένα καμένο αυτοκίνητο.

Aftermath of Russia’s attack on Zaporizhzhia hours ago. 📷Ivan Fedorov pic.twitter.com/6oW0bFz5VD — GMan (Ґленн) ☘️🇬🇧🇺🇦🇺🇸🇵🇱🇮🇱🍊🌻 (@FAB87F) October 5, 2025

Ο Αντρέι Σαντόβι, δήμαρχος της πόλης Λβιβ, στη δυτική Ουκρανία περίπου 70 χλμ. από τα σύνορα με την Πολωνία, δήλωσε ότι πυραύλοι πλησίαζαν την πόλη, ενώ τα συστήματα αεροπορικής άμυνας ήταν ήδη απασχολημένα με την απόκρουση μιας ρωσικής επίθεσης με drones.

Μαρτυρίες στο Reuters ανέφεραν ότι ο θόρυβος που ακουγόταν ήταν σαν να λειτουργούσαν συστήματα αεροπορικής άμυνας που προερχόταν από όλες τις κατευθύνσεις.

Όλη η Ουκρανία είχε κηρυχθεί σε κατάσταση αεροπορικής επιφυλακής από τις 4:09 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Κινητοποίησε αεροσκάφη η Πολωνία

Παράλληλα, οι ένοπλες δυνάμεις της Πολωνίας σε ανακοίνωσή τους στο X, ανέφεραν ότι κινητοποίησαν αεροσκάφη και έθεσαν τις χερσαίες αντιαεροπορικές δυνάμεις σε κατάσταση υψηλής επιφυλακής για να εξασφαλίσουν τον εναέριο χώρο της χώρας, ειδικά σε περιοχές κοντά στην Ουκρανία.

«Πολωνικά και συμμαχικά μαχητικά αεροσκάφη επιχειρούν στον εναέριο χώρο μας, ενώ τα χερσαία συστήματα αντιαεροπορικής άμυνας, αλλά και τα συστήματα ραντάρ για την αναγνώριση αεροσκαφών έχουν τεθεί στο υψηλότερο επίπεδο επιφυλακής», ανέφερε σε μία ανακοίνωσή της στο Χ, η αρμόδια επιχειρησιακή διοίκηση της Πολωνίας.

Η Ρωσία ενέτεινε επίσης τις επιθέσεις της κατά των ενεργειακών υποδομών της Ουκρανίας, καθώς ο καιρός κρυώνει.

Αυτή την εβδομάδα, η Μόσχα εξαπέλυσε τη μεγαλύτερη επίθεση που έχει πραγματοποιήσει ποτέ κατά των υποδομών φυσικού αερίου της Ουκρανίας, ενώ οι επιθέσεις του Σαββάτου προκάλεσαν διακοπή ρεύματος σε περίπου 50.000 νοικοκυριά στην βόρεια περιοχή του Τσερνίχιβ.

Πηγές: AFP, Reuters