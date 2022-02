Ουκρανία: Βομβαρδισμοί στο Χάρκοβο, δεκάδες νεκροί – Προσοχή σκληρές εικόνες

Φρίκη, αποτροπιασμός, θλίψη και οργή στην Ουκρανία.

Μπορεί οι αντιπρόσωποι της Μόσχας και του Κιέβου να κάθονται εδώ και λίγη ώρα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, όμως οι μάχες και οι βομβαρδισμοί συνεχίζονται. Το σφυροκόπημα είναι ανελέητο.

Οι εικόνες καταστροφής στο Χάρκοβο, το οποίο δέχτηκε επίθεση από τους Ρώσους το μεσημέρι της Δευτέρας με αποτέλεσμα να βρουν τον θάνατο δεκάδες άνθρωποι, συγκλονίζουν.

A real hell is going on in #Kharkov. There are civilians killed. pic.twitter.com/g7atBwgEbK

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022