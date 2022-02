Πόλεμος στην Ουκρανία: Πολίτες τραγουδούν τον εθνικό ύμνο περικυκλωμένοι από ρωσικά άρματα μάχης

Πέμπτη ημέρα πολέμου στην Ουκρανία και ο πλανήτης παρακολουθεί τις εξελίξεις με κομμένη την ανάσα.

Στα social media δημοσιεύονται συνεχώς στιγμιότυπα από την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, με τις εικόνες να μοιάζουν βγαλμένες από ταινία. Τις τελευταίες ώρες αναρτήθηκε στο twitter ένα βίντεο που προκαλεί μεγάλη συγκίνηση.

Το βίντεο είναι από την πόλη Μπέρντιανσκ την οποία έχουν περικυκλώσει τα ρωσικά άρματα μάχης. Οι Ουκρανοί πολίτες, με γενναιότητα, στέκονται μπροστά σε αυτά και τραγουδούν δυνατά τον εθνικό ύμνο.

#Ukraine Residents of Berdyansk, captured by Russian troops, sang the Ukrainian national anthem right in front of military equipment.

Ukrainians are so brave pic.twitter.com/Erqcx9cvC9

— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) February 28, 2022