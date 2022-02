Άρχισαν οι διαπραγματεύσεις στο Γκόμελ μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας

Άρχισαν οι συνομιλίες υψηλού επιπέδου μεταξύ αντιπροσωπειών από τη Ρωσία και την Ουκρανία, με στόχο τον τερματισμό της εισβολής της Μόσχας. Η Μόσχα εξαπέλυσε στρατιωτική επίθεση πλήρους κλίμακας, την περασμένη εβδομάδα, και τα στρατεύματά της είναι τοποθετημένα στα περίχωρα της πρωτεύουσας Κιέβου.

Το γραφείο του προέδρου της χώρας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε ότι στην αντιπροσωπεία του Κιέβου περιλαμβάνονται ο Υπουργός Άμυνας, Alexey Reznikov, ο επικεφαλής της κυβερνώσας παράταξης, David Arakhamia και ο αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Nikolay Tochitskiy.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο κύριος στόχος του Κιέβου στις κρίσιμες συνομιλίες με τη Μόσχα είναι η άμεση κατάπαυση του πυρός και η αποχώρηση των ρωσικών στρατευμάτων από τη χώρα.

Ο Γραμματέας Τύπου του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ δήλωσε ότι η Μόσχα δεν ανακοίνωσε τη θέση της πριν από τις συνομιλίες με τους εκπροσώπους του Κιέβου, επειδή οι συζητήσεις «θα πρέπει να συνεχιστούν στη σιωπή».

Εξέφρασε επίσης τη λύπη του που οι διαπραγματεύσεις υψηλού διακυβεύματος δεν ξεκίνησαν μια μέρα νωρίτερα, επιμένοντας ότι υπήρχε μια ευκαιρία.

Η ουκρανική πλευρά συμφώνησε να πραγματοποιήσει συνομιλίες με τους Ρώσους την Κυριακή, αφού αρχικά αρνήθηκε να στείλει ομάδα εκπροσώπων για διαφωνίες σχετικά με την τοποθεσία και τους προκαταρκτικούς όρους. Το Κίεβο υποστήριξε ότι ήταν ακατάλληλο να διεξάγονται συζητήσεις για την κρίση στη Λευκορωσία, υποστηρίζοντας ότι οι ένοπλες δυνάμεις της Μόσχας χρησιμοποιούσαν το έδαφος για να πραγματοποιήσουν επιθέσεις. Το Μινσκ, ωστόσο, επέμεινε ότι τα στρατεύματά του δεν διευκολύνουν τη στρατιωτική επιχείρηση.

⚡️⚡️Video from the beginning of negotiations – or rather, just Makey’s speech

“You can feel completely safe,” Makey told meeting participants.

After that, all journalists were kicked out. “I said turn it off, can’t you hear there?” – says the unidentified man on the background. pic.twitter.com/RoeJmMdThr

— NEXTA (@nexta_tv) February 28, 2022