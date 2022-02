Ουκρανία: Σε δύο ημέρες ξανά οι διαπραγματεύσεις Μόσχας-Κιέβου – “Δύσκολες” οι πολύωρες σημερινές συνομιλίες

Κορυφώνεται η αγωνία για τις εξελίξεις στην Ουκρανία, καθώς συνεχίζονται με αμείωτους ρυθμούς οι μάχες μεταξύ των ρωσικών και των ουκρανικών ενόπλων δυνάμεων.

Σήμερα, πραγματοποιήθηκε ο πρώτος γύρος των ειρηνευτικών συνομιλιών μεταξύ των αντιπροσωπειών της Ουκρανίας και της Ρωσίας στη Λευκορωσία, σε μία προσπάθεια να βρεθεί μία διπλωματική “λύση”, ώστε να σταματήσει η ολομέτωπη επίθεση που έχει εξαπολύσει η Μόσχα κατά της Ουκρανίας.

Σύμφωνα με την Kyiv Independent, ο πρώτος αυτός γύρος των διαπραγματεύσεων διήρκεσε έξι ώρες. Οι αντιπροσωπείες επιστρέφουν στο Κίεβο και τη Μόσχα και πρόκειται να συναντηθούν εκ νέου “τις επόμενες ημέρες”.

⚡️After six hours, the first round of the Ukrainian-Russian negotiations is over.

The delegations return to Kyiv and Moscow and will meet again “in the coming days.”

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022