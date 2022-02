Νέος συναγερμός στο Κίεβο: Ηχούν οι σειρήνες και ακούγονται εκρήξεις

Αρκετές δυνατές εκρήξεις ακούγονται στο Κίεβο ενώ ηχούν οι σειρήνες καλώντας τους κατοίκους να σπεύσουν στο κοντινότερο καταφύγιο, σύμφωνα με την Kyiv Independent.

⚡️⚡️⚡️Video of a very powerful explosion in #Kyiv . pic.twitter.com/fKQWsBJSaQ

Αφού ολοκληρώθηκαν οι διαπραγματεύσεις ανάμεσα στις αντιπροσωπείες της Ουκρανίας και της Ρωσίας και ενώ υπήρχαν πληροφορίες ότι βρέθηκαν κάποια σημεία στα οποία θα μπορούσαν να συμφωνήσουν οι δύο πλευρές, οι ρωσικές δυνάμεις άρχισαν να σφυροκοπούν την ουκρανική πρωτεύουσα.

Russian forces launch an attack on Kyiv soon after the Ukraine-Russia negotiations are over. pic.twitter.com/8u4EYP8pkQ

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) February 28, 2022