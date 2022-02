Ουκρανία: Δήμαρχος στο Χάρκοβο κατηγορείται για “προδοσία”

Ένας δήμαρχος πόλης στο Χάρκοβο, στην Ουκρανία, κατηγορείται για “προδοσία” και συνεργασία με τις ρωσικές δυνάμεις, που έχουν εξαπολύσει επίθεση στη χώρα από τα ξημερώματα της περασμένης Πέμπτης.

Η είδηση γίνεται γνωστή, λίγες ώρες μετά την έναρξη των διαπραγματεύσεων μεταξύ αντιπροσωπειών της Ρωσίας και της Ουκρανίας.

Η ιστοσελίδα “The Kyiv Independent”, μεταδίδει ότι ο δήμαρχος του Κουπιάνσκ στην περιοχή του Χάρκοβο κατηγορείται για “προδοσία”. Ο Hennadiy Mazehora φέρεται να συνεργάστηκε με τις ρωσικές δυνάμεις, σύμφωνα με τη γενική εισαγγελέα Iryna Venediktova. Τον κατηγόρησε συγκεκριμένα ότι πρόσφερε υποστήριξη στα στρατεύματα που κατέλαβαν την πόλη του και ότι τους παραχώρησε τον έλεγχο.

⚡️Kupyansk mayor in Kharkiv Oblast charged with treason.

Hennadiy Mazehora allegedly cooperated with Russian forces, according to Prosecutor General Iryna Venediktova. She accused him of offering support to the troops that occupied his city and ceding control to them.

