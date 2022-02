Βολοντίμιρ Ζελένσκι: Ήταν η φωνή του Πάντινγκτον πριν γίνει πρόεδρος της Ουκρανίας

Η ρωσική εισβολή ανέδειξε τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι σε ήρωα στα μάτια του λαού του, ενώ όλοι οι ηγέτες στον κόσμο επαινούν την τόλμη και το θάρρος του. Είναι γνωστό ότι ο Ζελένσκι πριν γίνει πρόεδρος της χώρας του, ήταν κωμικός ηθοποιός. Τώρα, ο Βρετανός ηθοποιός Χιου Μπόνβιλ, σταρ της σειράς ταινιών “Πάντινγκτον” αποκαλύπτει ότι ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι ήταν η φωνή του αγαπημένου αρκούδου για το ουκρανικό κοινό.

“Μέχρι σήμερα δεν είχα ιδέα ποιος έκανε τη φωνή για τον “Πάντινγκτον 2″ στην Ουκρανία. Ευχαριστώ πρόεδρε Ζελένσκι” έγραψε ο Μπόνβιλ στον λογαριασμό του στο Twitter. Παράλληλα, ανέβασε το trailer της ουκρανόφωνης ταινίας όπου συμμετείχε ο Ζελένσκι.

Until today I had no idea who provided the voice of @paddingtonbear in Ukraine. Speaking for myself, thank you, President Zelenskiy. #PaddingtonBear https://t.co/5VaMi201Fs

