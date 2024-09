Ουκρανία: Ο Ζελένσκι «βλέπει» το τέλος του πολέμου εντός του 2025 – «Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από όσο πιστεύουμε»

Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι εκτίμησε ότι οι αποφασιστικές ενέργειες των ΗΠΑ θα μπορούσαν να τερματίσουν τον πόλεμο εντός του 2025. Επιπλέον, δήλωσε στο ABC News ότι η χώρα του βρίσκεται «πιο κοντά στο τέλος του πολέμου».

«Τώρα, στο τέλος του πολέμου, έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ της Ουκρανίας και των ΗΠΑ», ανέφερε ο Ζελένσκι σε ανάρτησή του στο Telegram, αφού συναντήθηκε με δικομματική αντιπροσωπεία του αμερικανικού Κογκρέσου.

«Η αποφασιστική δράση τώρα μπορεί να επισπεύσει το τέλος της ρωσικής επίθεσης εναντίον της Ουκρανίας το επόμενο έτος», πρόσθεσε.

Στη συνέντευξή του στο ABC News, ο Ουκρανός πρόεδρος προέτρεψε την Ουάσινγκτον και άλλους εταίρους του Κιέβου να συνεχίσουν να το στηρίζουν. Οι ΗΠΑ και οι σύμμαχοί τους έχουν προσφέρει πολλά δισεκατομμύρια δολάρια στην Ουκρανία -σε οικονομική, ανθρωπιστική και στρατιωτική βοήθεια-, ενώ παράλληλα έχουν επιβάλει πολλούς γύρους κυρώσεων εις βάρος της Ρωσίας.

Ahead of the United Nations General Assembly in New York City, Ukrainian Pres. Zelenskyy sat down for an exclusive joint interview with Good Morning America's Robin Roberts to share details of what he calls a "victory plan" to meet the Russian threat.



«Πιστεύω ότι βρισκόμαστε πιο κοντά στην ειρήνη από όσο πιστεύουμε», εκτίμησε ο Ζελένσκι. «Βρισκόμαστε πιο κοντά στο τέλος του πολέμου».

Ο Ουκρανός πρόεδρος επεσήμανε στη συνέντευξή του στο αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο ότι η Ουκρανία μπορεί να πιέσει τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν «να τερματίσει τον πόλεμο», μόνο αν βρίσκεται «σε ισχυρή θέση».

Μέχρι στιγμής ο Ζελένσκι δεν έχει αποκαλύψει λεπτομέρειες για το «σχέδιο νίκης» που έχει καταρτίσει και το οποίο αναμένεται να παρουσιάσει τις επόμενες ημέρες στον Αμερικανό πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν. Το σχέδιο αυτό πρόκειται, εξάλλου, να χρησιμεύσει ως «γέφυρα» προς τη δεύτερη διάσκεψη για την ειρήνη στην Ουκρανία, η οποία σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί αργότερα φέτος, με το Κίεβο να σκοπεύει να καλέσει και τη Ρωσία να συμμετάσχει.

Ο προσωπάρχης του Ζελένσκι, Αντρίι Γέρμακ, δήλωσε χθες, Δευτέρα, από τη Νέα Υόρκη ότι το «σχέδιο νίκης» περιλαμβάνει την επίσπευση της ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ, κάτι που η Μόσχα έχει τονίσει ότι δεν θα ανεχθεί.

In New York, I met with executives from leading U.S. energy, finance, and insurance companies, as well as U.S. Agency for International Development Administrator and U.S. Deputy Secretary of State Richard Verma.

The primary focus was on preparing Ukraine's energy system for…

The primary focus was on preparing Ukraine’s energy system for… pic.twitter.com/r7lAhTaaSM

— Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський September 24, 2024