Ο Πούτιν προειδοποιεί: Αν η Ουκρανία επιτεθεί στην Ρωσία με δυτικά όπλα, τότε θα είμαστε σε πόλεμο με τις χώρες του ΝΑΤΟ

Ο Ρώσος πρόεδρος, Βλαντίμιρ Πούτιν δήλωσε σήμερα ότι αν η Δύση επιτρέψει στην Ουκρανία να πραγματοποιεί πλήγματα σε ρωσικά εδάφη με πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς που έχουν εφοδιάσει το Κίεβο δυτικές χώρες, αυτό θα σήμαινε ότι «οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο με τη Ρωσία».

«Αν ληφθεί αυτή η απόφαση, αυτό δεν θα σήμαινε τίποτα λιγότερο από την άμεση εμπλοκή των χωρών του ΝΑΤΟ στον πόλεμο στην Ουκρανία. Αυτό θα άλλαζε την ίδια τη φύση του πολέμου. Θα σήμαινε ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ βρίσκονται σε πόλεμο κατά της Ρωσίας”, δήλωσε ο Πούτιν σε βίντεο που αναρτήθηκε στο Telegram από δημοσιογράφο που καλύπτει τη ρωσική προεδρία.

JUST IN: 🇷🇺 President Putin warns that NATO will enter a direct war with Russia if Ukraine uses long-range Western missiles to strike inside Russia. pic.twitter.com/IHuB5C5zTt

— BRICS News (@BRICSinfo) September 12, 2024