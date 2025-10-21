Ουκρανία: Ο Τραμπ πίεσε τον Ζελένσκι να παραχωρήσει το Ντονμπάς στη Ρωσία, λέει Ουκρανός αξιωματούχος – Είδαμε «μεταστροφή» των ΗΠΑ

Enikos Newsroom

διεθνή

ΤΡΑΜΠ ΖΕΛΕΝΣΚΙ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ άσκησε πιέσεις στον Ουκρανό ομόλογό του Βολοντίμιρ Ζελένσκι προκειμένου η Ουκρανία παραχωρήσει στη Ρωσία την περιοχή του Ντονμπάς (η οποία αποτελείται από τις περιφέρειες Ντονέτσκ και Λουχάνσκ, στο ανατολικό τμήμα της χώρας), κατά τη διάρκεια της συνάντησης των δύο ηγετών στην Ουάσινγκτον την Παρασκευή, όπως δήλωσε σήμερα κορυφαίος ουκρανός αξιωματούχος στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων (AFP).

Μιλώντας υπό τον όρο να διατηρηθεί η ανωνυμία του, ο αξιωματούχος είπε ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ προέτρεψε τον Ζελένσκι να αποσύρει τα στρατεύματά του από τα εδάφη του Ντονμπάς που δεν έχουν καταλάβει οι ρωσικές δυνάμεις, αποδεχόμενος έτσι την αξίωση της Μόσχας.

Η συνάντηση της Παρασκευής στον Λευκό Οίκο ήταν «τεταμένη και δύσκολη», δήλωσε ο αξιωματούχος στο AFP, συμπληρώνοντας ότι η ουκρανική πλευρά αποκόμισε την εντύπωση «μεταστροφής» της αμερικανικής πολιτικής.

19:22 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Λευκός Οίκος: Δεν υπάρχει σχέδιο για συνάντηση προέδρων ή υπουργών Εξωτερικών ΗΠΑ – Ρωσίας «στο άμεσο μέλλον»

Δεν υπάρχουν σχέδια για μια συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώ...
19:20 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Ο πρωθυπουργός Λεκορνί άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο δημοψηφίσματος για τη μεταρρύθμιση του συνταξιοδοτικού

Ο πρωθυπουργός Σεμπαστιάν Λεκορνί, στην Γαλλία, δήλωσε σήμερα, Τρίτη, ότι παραμένει ανοιχτή η ...
18:57 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Ιαπωνία: Σε κάθειρξη 8 ετών καταδικάστηκε πατέρας για τον βιασμό της κόρης του – «Μην διστάσετε να μιλήσετε και να ζητήσετε βοήθεια»

Δικαστήριο στην Ιαπωνία καταδίκασε την Τρίτη σε κάθειρξη οκτώ ετών έναν άνδρα για τον βιασμό τ...
17:32 , Τρίτη 21 Οκτωβρίου 2025

Γαλλία: Αναβιώνουν στο δικαστήριο ο βιασμός και η φρικτή δολοφονία 12χρονης – Η 37χρονη Αλγερινή την μαχαίρωσε, την έπνιξε και μετέφερε τη σορό της σε βαλίτσα

Τα φρικτά βασανιστήρια που φέρεται να υπέστη η 12χρονη Λολά  Νταβιέ, στην Γαλλία, από την Αλγε...
