Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι εκκενώσεις από τις ουκρανικές αρχές σε 10 χωριά και σε τμήμα της πόλης της Χερσώνας μετά την ανατίναξη του φράγματος στην Νόβα Καχόβκα.

Η στάθμη του νερού έχει αρχίσει να ανεβαίνει επικίνδυνα στον ποταμό Δείπνερο τις τελευταίες ώρες. Στην περιοχή που αναμένεται να πληγεί από πλημμύρες και βρίσκονται υπό ουκρανική κατοχή διαμένουν τουλάχιστον 16.000 άνθρωποι. Σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι περίπου 80 οικισμοί βρίσκονται στην περιοχή που κινδυνεύει.

«Δόθηκε εντολή να πραγματοποιηθεί εκκένωση από τις περιοχές σε κίνδυνο και να παρασχεθεί πόσιμο νερό σε όλες τις πόλεις και τα χωριά που προμηθεύονταν νερό από τον ταμιευτήρα της Νόβα Καχόβκα. Κάνουμε τα πάντα για να σώσουμε ανθρώπους. Λαμβάνουν μέρος όλες οι υπηρεσίες, ο στρατός, η κυβέρνηση», ανέφερε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ήδη λεωφορεία μεταφέρουν κατοίκους στην πόλη της Χερσώνας και από εκεί προγραμματίζεται να οδηγηθούν σε άλλες ουκρανικές πόλεις.

Σύμφωνα με το ρωσικό πρακτορείο Tass, οι φιλορωσικές αρχές της Χερσώνας κήρυξαν την περιοχή σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Ωστόσο οι Ρώσοι φαίνεται ότι δεν σκοπεύουν να προχωρήσουν σε μεγάλης κλίμακας εκκενώσεις στην πλευρά του ποταμού που ελέγχουν. Σύμφωνα με όσα υποστήριξε ο φιλορώσος κυβερνήτης της Χερσώνας, Βλαντίμιρ Σάλντο δεν θα απαιτηθούν εκκενώσεις μεγάλης κλίμακας μετά την καταστροφή του φράγματος.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προχώρησε σε έκτακτη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου Ασφαλείας της χώρας. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας έκανε λόγο για τρομοκρατική επίθεση της Ρωσίας και σημείωσε ότι «οι τρομοκράτες δεν θα είναι σε θέση να σταματήσουν την Ουκρανία με νερό, πυραύλους ή οτιδήποτε άλλο». «Μόνο η νίκη της Ουκρανίας θα επιστρέψει την ασφάλεια. Και αυτή η νίκη θα έρθει», τόνισε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ukraine’s Southern Operational Command reported early on June 6 that Russian forces blew up the Kakhovka Hydroelectric Power Plant.

“The scale of the destruction, the speed and volumes of water, and the likely areas of inundation are being clarified,” the military said on their… pic.twitter.com/xIAEivrOTq

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) June 6, 2023