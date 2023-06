Ουκρανία: Νέα ρωσική επιδρομή στο Κίεβο – Ενεργοποίηση αντιαεροπορικής άμυνας

Συστοιχίες της αντιαεροπορικής άμυνας της Ουκρανίας ενεργοποιήθηκαν για να αποκρούσουν νέα αεροπορική επιδρομή της Ρωσίας στην περιφέρεια της πρωτεύουσας, ανακοίνωσε η στρατιωτική διοίκηση Κιέβου μέσω Telegram τις πρώτες πρωινές ώρες.

⚡ Air raid alert goes off in all Ukrainian oblasts.

Air raid alerts were activated in all Ukrainian regions and in the city of Kyiv at around 2:30 a.m. on June 6.

Air defense is at work in Kyiv Oblast, according to regional military administration.

