Ουκρανία: Αναγκάζεται να αυξήσει τις εισαγωγές ενέργειας λόγω των ρωσικών πληγμάτων

  • Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας έδωσε εντολή σε κρατικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τις εισαγωγές ηλεκτρικού ρεύματος, καθώς το ενεργειακό σύστημα έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω των μαζικών ρωσικών βομβαρδισμών και του δύσκολου χειμώνα.
  • Το γεγονός αυτό έχει ήδη προκαλέσει τακτικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση σε πολλές περιοχές, οδηγώντας τον πρόεδρο Ζελένσκι να ανακοινώσει την πρόθεσή του να κηρύξει «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» στον ενεργειακό τομέα.
  • Η γενική κατάσταση με την ενέργεια στη χώρα χαρακτηρίζεται «πολύ δύσκολη» μετά τις ρωσικές επιθέσεις, με τον υπουργό να τονίζει ότι «δεν υπάρχει ούτε ένα εργοστάσιο ενέργειας στην Ουκρανία στο οποίο να μην έχει επιτεθεί ο εχθρός».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Ο Ουκρανός υπουργός Ενέργειας έδωσε σήμερα εντολή σε κρατικές επιχειρήσεις να αυξήσουν τις εισαγωγές τους σε ηλεκτρικό ρεύμα για να αντιμετωπίσουν τις δυσκολίες του ενεργειακού συστήματος, που έχει επιβαρυνθεί σημαντικά τους τελευταίους μήνες λόγω των μαζικών ρωσικών βομβαρδισμών και του δύσκολου χειμώνα.

Το γεγονός ότι ο τομέας αυτός είναι τόσο ευάλωτος έχει ήδη προκαλέσει τακτικές διακοπές στην ηλεκτροδότηση και τη θέρμανση, ακόμα και στην πρωτεύουσα Κίεβο, ενώ στη χώρα επικρατούν πολύ χαμηλές θερμοκρασίες.

«Οι κρατικές επιχειρήσεις… πρέπει επειγόντως να διασφαλίσουν την αγορά εισαγόμενου ρεύματος κατά την περίοδο θέρμανσης 2025/26, με όγκο που να αντιστοιχεί τουλάχιστον στο 50% της συνολικής κατανάλωσης», δήλωσε ο Ντένις Σμίχαλ μέσω Telegram, αναφέροντας κυρίως την σιδηροδρομική εταιρία Ukrzaliznytsia και την εταιρία αερίου Naftogaz.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανακοίνωσε την Τετάρτη ότι σκοπεύει να κηρύξει σε «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» τον ενεργειακό τομέα ύστερα από σειρά μαζικών ρωσικών πληγμάτων. Αυτό περιλαμβάνει τροποποίηση των κανόνων της απαγόρευσης κυκλοφορίας που ισχύει από την έναρξη της ρωσικής εισβολής το 2022, απαγορεύοντας κάθε μετακίνηση τη νύχτα. Ο Σμίχαλ ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι θα μπορούν πλέον να κινούνται ελεύθερα για να πάνε σε σημεία με θερμαινόμενα καταφύγια που βρίσκονται σε ουκρανικές πόλεις.

Ο υπουργός ανακοίνωσε επίσης την ενίσχυση της ομάδας που είναι επιφορτισμένη με την επείγουσα αποκατάσταση των ζημιών στις βασικές υποδομές του Κιέβου, αφότου σχεδόν το ήμισυ της πρωτεύουσας βρέθηκε χωρίς θέρμανση την περασμένη Παρασκευή.

Η Ουκρανία έχει αποθέματα καυσίμων για περισσότερες από 20 ημέρες, δήλωσε παράλληλα σήμερα ο Σμίχαλ στο Κοινοβούλιο, χαρακτηρίζοντας πολύ δύσκολη τη γενική κατάσταση με την ενέργεια στη χώρα μετά τα κύματα ρωσικών επιθέσεων με μη επανδρωμένα αεροσκάφη (drones) και πυραύλους σε ενεργειακές υποδομές.

Ο Σμίχαλ, που ανέλαβε τα καθήκοντά του νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, δήλωσε ότι η πιο δύσκολη κατάσταση παραμένει στο Κίεβο, στις περιφέρειες Ντνιπροπετρόφσκ, Χαρκόβου και Οδησσού, και σε πόλεις κοντά στη γραμμή του μετώπου, όπου χιλιάδες σπίτια έχουν βρεθεί χωρίς ρεύμα και θέρμανση για ημέρες σε θερμοκρασίες κάτω από το μηδέν.

«Σε κάποιες πόλεις και περιφέρειες, η προετοιμασία για τον χειμώνα απέτυχε. Τις δύο τελευταίες ημέρες που είμαι στη θέση αυτή, είδα ότι πολλά πράγματα εμφανώς καθυστερούν», δήλωσε.

«Δεν υπάρχει ούτε ένα εργοστάσιο ενέργειας στην Ουκρανία στο οποίο να μην έχει επιτεθεί ο εχθρός».

Πηγή: ΑΠΕ

