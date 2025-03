Ουκρανία: Επίθεση με ρωσικά drones στην Οδησσό – Διακοπές ρεύματος στην πόλη

Μια ρωσική επίθεση με drones προκάλεσε ζημιές στις ενεργειακές υποδομές στο ουκρανικό λιμάνι της Οδησσού στην Μαύρη Θάλασσα στην Ουκρανία, προκαλώντας διακοπές στην ηλεκτροδότηση της πόλης και στα συστήματα θέρμανσης, δήλωσαν τοπικοί αξιωματούχοι.

Odesa right now! Russia struck the city’s energy infrastructure with drones, injuring at least four people. pic.twitter.com/Gbt90DWTyq

«Ένας βομβαρδισμός προκάλεσε ζημιές στις ενεργειακές υποδομές», έγραψε ο κυβερνήτης Όλεχ Κίπερ στο Telegram. «Υπάρχουν αυτή τη στιγμή διακοπές ηλεκτροδότησης σε μέρη της πόλης».

#BREAKING: large fire and parts of Odesa #Ukraine without power after a massive Russian drone attack. There was a strike on critical infrastructure near a densely populated area near the seaside. Happened while at least two large foreign vessels loading grain at world port Odesa pic.twitter.com/hiWQ8BOwbi

