Ουκρανία: Επεισόδιο με ανταλλαγή πυροβολισμών κοντά στο Κίεβο – Για «πολλούς νεκρούς» μιλά η αστυνομία

Σοβαρό επεισόδιο με πυροβολισμούς συνέβη το απόγευμα της Πέμπτης (8/5) σε πόλη στην επαρχία του Κιέβου στην Ουκρανία.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι «πολλοί άνθρωποι» σκοτώθηκαν σε ανταλλαγή πυροβολισμών και ότι αναζητά έναν ύποπτο.

«Η αστυνομία της επαρχίας του Κιέβου διερευνά τις συνθήκες ενός περιστατικού με πυροβολισμούς στην περιοχή Μπούτσα, κατά το οποίο σκοτώθηκαν αρκετοί άνθρωποι», τόνισε η αστυνομία.

Σημείωσε ότι «βρίσκεται σε εξέλιξη ειδική επιχείρηση για τη σύλληψη του δράστη».

